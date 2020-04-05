Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 06 кві, 2020 20:15
freeze написав: moldashavanin написав:Да . возвращаемся к вопросу - А где пик эпидемии у нас ? Нас так пугали смертями в Италии . Кричали - вот , вот и у нас такое будет . Срочно носите маски и где этот пик ?
Числа 20 апреля должен быть пик, но там не пик происходит, там плато начнется минимум дней на 10, потом медленный спуск месяца на полтора.
сами придумали?
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Додано: Пон 06 кві, 2020 20:18
flyman написав:
а в Україні купують китайські,
так в кого шиза?
а до тебе не доходить, що шити маски це не робота для військового ССО?.
подивися на його біцепс.
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в Пон 06 кві, 2020 20:44, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 06 кві, 2020 20:25
dima_beleb написав: rollo написав:
Я хотел сказать, что люди не имеющие сбережений и очень зависящие от денег не пишут на этом форуме.
Если у вас нет сбережений, вы очень зависите от денег, но пишите на этом форуме, тогда я ошибся.
Извините.
все зависят от денег.
и даже вы. как ни странно.
Тогда немного юмора:
Он на черный день отложил столько, что ждал этого дня с нетерпением.
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Додано: Пон 06 кві, 2020 20:31
safonovstanislav, как Ваши дела? Подозрение не подтвердилось? Вы вроде бы сегодня ждали результатов ПЦР, или я что-то пропустила?
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Додано: Пон 06 кві, 2020 20:37
antey1969 написав: Хомяк написав:
Это же элементарно, Ватсон(С)
Эпидуралка решит Вашу проблему
а где взять для нее анестезиолога свободного?
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Додано: Пон 06 кві, 2020 20:38
ЛАД написав: Хомяк написав:
Не знаю как, но мне в далёком детстве делали. Тогда ИВЛ, по-моему, вообще не было.
А зачем ИВЛ при такой операции?
для ингаляционного наркоза с миорелаксацией
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Додано: Пон 06 кві, 2020 20:39
flyman написав: unicdima написав:
в США своя шиза
Специалист по укладке парашютов батальона поддержки 1-й группы специального назначения сухопутных войск США шьет хирургические маски (с) министерство обороны США
а в Україні купують китайські,
так в кого шиза?
Какой смысл шить маски? Пока человек вручную сошьет одну маску, машина 1000 таких склепает с копеечной себестоимостью.
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Додано: Пон 06 кві, 2020 20:46
Вельмишановні панове собаки, пам'ятайте!
Один пес має вигулювати лише одну людину! Людина завжди повинна бути на повідку, у наморднику та з документами.
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antey1969
в Пон 06 кві, 2020 20:54, всього редагувалось 2 разів.
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10-12 тисяч вражених вірусом Covid-19 — це максимум, що може витримати вітчизняна система охорони здоров'я.
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Додано: Пон 06 кві, 2020 20:55
unicdima написав: flyman написав:
а в Україні купують китайські,
так в кого шиза?
а до тебе не доходить, що шити маски це не робота для військового ССО?.
подивися на його біцепс.
захист від біологічної зброї - проблема національної безпеки, нєа?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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