Додано: Пон 06 кві, 2020 20:55

unicdima написав: flyman написав: а в Україні купують китайські,

так в кого шиза? а в Україні купують китайські,так в кого шиза?

а до тебе не доходить, що шити маски це не робота для військового ССО?.

подивися на його біцепс. а до тебе не доходить, що шити маски це не робота для військового ССО?.подивися на його біцепс.

захист від біологічної зброї - проблема національної безпеки, нєа? захист від біологічної зброї - проблема національної безпеки, нєа?

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/