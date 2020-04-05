RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 791792793794>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 115
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
21%
24
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
10%
12
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
15%
17
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
4
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
4%
5
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
17%
20
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
4%
5
Найманий працівник, втратив роботу
4%
5
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
20%
23
Всього голосів : 115
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 20:15

  freeze написав:
moldashavanin написав:Да . возвращаемся к вопросу - А где пик эпидемии у нас ? Нас так пугали смертями в Италии . Кричали - вот , вот и у нас такое будет . Срочно носите маски и где этот пик ?


Числа 20 апреля должен быть пик, но там не пик происходит, там плато начнется минимум дней на 10, потом медленный спуск месяца на полтора.

сами придумали?
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
Ромасик
 
Повідомлень: 998
З нами з: 30.03.15
Подякував: 131 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 20:18

  flyman написав:а в Україні купують китайські,
так в кого шиза?

а до тебе не доходить, що шити маски це не робота для військового ССО?.
подивися на його біцепс.
Востаннє редагувалось unicdima в Пон 06 кві, 2020 20:44, всього редагувалось 1 раз.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 240
З нами з: 10.06.19
Подякував: 19 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 20:25

  dima_beleb написав:
  rollo написав:Я хотел сказать, что люди не имеющие сбережений и очень зависящие от денег не пишут на этом форуме.
Если у вас нет сбережений, вы очень зависите от денег, но пишите на этом форуме, тогда я ошибся.
Извините. :|

все зависят от денег.
и даже вы. как ни странно. :D

Тогда немного юмора:
Он на черный день отложил столько, что ждал этого дня с нетерпением. :D
rollo
 
Повідомлень: 482
З нами з: 20.10.19
Подякував: 14 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 20:31

safonovstanislav, как Ваши дела? Подозрение не подтвердилось? Вы вроде бы сегодня ждали результатов ПЦР, или я что-то пропустила?
Natt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1436
З нами з: 09.08.15
Подякував: 354 раз.
Подякували: 284 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 20:37

  antey1969 написав:
  Хомяк написав:

Это же элементарно, Ватсон(С)
Эпидуралка решит Вашу проблему :roll:

а где взять для нее анестезиолога свободного?
Хомяк
 
Повідомлень: 32
З нами з: 15.03.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 20:38

  ЛАД написав:
  Хомяк написав:

Не знаю как, но мне в далёком детстве делали. Тогда ИВЛ, по-моему, вообще не было.
А зачем ИВЛ при такой операции? :roll:

для ингаляционного наркоза с миорелаксацией
Хомяк
 
Повідомлень: 32
З нами з: 15.03.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 20:39

  flyman написав:
  unicdima написав:в США своя шиза
Специалист по укладке парашютов батальона поддержки 1-й группы специального назначения сухопутных войск США шьет хирургические маски (с) министерство обороны США

а в Україні купують китайські,
так в кого шиза?

Какой смысл шить маски? Пока человек вручную сошьет одну маску, машина 1000 таких склепает с копеечной себестоимостью.
Schmit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1115
З нами з: 08.09.09
Подякував: 13 раз.
Подякували: 165 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 20:46

ЗЕява МОЗ

Вельмишановні панове собаки, пам'ятайте!
Один пес має вигулювати лише одну людину! Людина завжди повинна бути на повідку, у наморднику та з документами.
Востаннє редагувалось antey1969 в Пон 06 кві, 2020 20:54, всього редагувалось 2 разів.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 9537
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1099 раз.
Подякували: 2522 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 20:47

10-12 тисяч вражених вірусом Covid-19 — це максимум, що може витримати вітчизняна система охорони здоров'я.
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... c38i7ez_L8
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1535
З нами з: 07.08.09
Подякував: 372 раз.
Подякували: 414 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 20:55

  unicdima написав:
  flyman написав:а в Україні купують китайські,
так в кого шиза?

а до тебе не доходить, що шити маски це не робота для військового ССО?.
подивися на його біцепс.

захист від біологічної зброї - проблема національної безпеки, нєа?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18318
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1042 раз.
Подякували: 1193 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 791792793794>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman, Nazarkino, Zebra і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 688, 689, 690
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
6892 1537868
Переглянути останнє повідомлення
Пон 06 кві, 2020 17:20
Zebra

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.