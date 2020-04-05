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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 06 кві, 2020 20:56
Гейтс призвал правительство США продолжить карантин более чем на два месяца..
Додано: Пон 06 кві, 2020 20:57
Гейст поганого не скаже, меценат, міліардер ...
А голосувати за кого, знову за Трампа?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Пон 06 кві, 2020 21:07
Ингаляционый наркоз при подобной операции не проводят. Да и разница - влупить ингаляционный наркоз тем же импортным Севораном от Эббота или ЮСП, который в Украине часто в дефектуре и стоит около 4 тыс., или внутривенный наркоз Пропофолом за 200 грн., которого у нас завались и есть отечественные производители (Новофарм-Биосинтез в Новоград-Волынском).
Вот, кстати, интересно. В последнее время ингаляционный наркоз с тем же Севораном часто начали использовать в детских стоматологиях. Значит ли это, что там тоже есть ИВЛ и их при необходимости можно задействовать?
Додано: Пон 06 кві, 2020 21:18
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Погулял немного по вечернему Николаеву: людей в масках на улице не больше 1/3; детишки с мамашками по-прежнему на внутридомовых игровых площадках; общественный транспорт ходит; патрулей в районе прогулки (километров 5 по кольцевому маршруту) не видел ни одного (в парки / к реке не совался).
Нос высунул из маски и можно гулять в приличном темпе - не мешает и прицепиться проблематично.
Додано: Пон 06 кві, 2020 21:19
Re: Эпидемия коронавируса в мире
сами придумали?[/quote]
Почему сам ? Про аналогии ничего никогда не слышали ?
Или думаете, что генотип украинцев сильно отличается от итальянцев, китайцев или иранцев ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Пон 06 кві, 2020 21:22
Какая разительная разница между грамотным человеком, знающим вопрос и видевшим графики, и тупыми баранами.Жах.Я бы очень радовался, если случайно нас мыне подобие западной еуропы, но даже при таком счастье теория не изменится.
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