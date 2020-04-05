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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 791792793794

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 115
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
21%
24
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
10%
12
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
15%
17
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
4
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
4%
5
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
17%
20
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
4%
5
Найманий працівник, втратив роботу
4%
5
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
20%
23
Всього голосів : 115
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 20:56

Гейтс призвал правительство США продолжить карантин более чем на два месяца..
https://korrespondent.net/amp/4213260-h ... a-mesiatsa
fler
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 20:57

  fler написав:Гейтс призвал правительство США продолжить карантин более чем на два месяца..
https://korrespondent.net/amp/4213260-h ... a-mesiatsa

Гейст поганого не скаже, меценат, міліардер ...
А голосувати за кого, знову за Трампа?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 21:07

  Хомяк написав:
  ЛАД написав:
  Хомяк написав:

Не знаю как, но мне в далёком детстве делали. Тогда ИВЛ, по-моему, вообще не было.
А зачем ИВЛ при такой операции? :roll:

для ингаляционного наркоза с миорелаксацией

Ингаляционый наркоз при подобной операции не проводят. Да и разница - влупить ингаляционный наркоз тем же импортным Севораном от Эббота или ЮСП, который в Украине часто в дефектуре и стоит около 4 тыс., или внутривенный наркоз Пропофолом за 200 грн., которого у нас завались и есть отечественные производители (Новофарм-Биосинтез в Новоград-Волынском).

Вот, кстати, интересно. В последнее время ингаляционный наркоз с тем же Севораном часто начали использовать в детских стоматологиях. Значит ли это, что там тоже есть ИВЛ и их при необходимости можно задействовать?
Natt
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 21:18

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Погулял немного по вечернему Николаеву: людей в масках на улице не больше 1/3; детишки с мамашками по-прежнему на внутридомовых игровых площадках; общественный транспорт ходит; патрулей в районе прогулки (километров 5 по кольцевому маршруту) не видел ни одного (в парки / к реке не совался).

Нос высунул из маски и можно гулять в приличном темпе - не мешает и прицепиться проблематично.
Civis
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 21:19

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Ромасик написав:Числа 20 апреля должен быть пик, но там не пик происходит, там плато начнется минимум дней на 10, потом медленный спуск месяца на полтора.

сами придумали?[/quote]

Почему сам ? Про аналогии ничего никогда не слышали ?
Или думаете, что генотип украинцев сильно отличается от итальянцев, китайцев или иранцев ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 21:22

  Ромасик написав:
  freeze написав:
moldashavanin написав:Да . возвращаемся к вопросу - А где пик эпидемии у нас ? Нас так пугали смертями в Италии . Кричали - вот , вот и у нас такое будет . Срочно носите маски и где этот пик ?


Числа 20 апреля должен быть пик, но там не пик происходит, там плато начнется минимум дней на 10, потом медленный спуск месяца на полтора.

сами придумали?


Какая разительная разница между грамотным человеком, знающим вопрос и видевшим графики, и тупыми баранами.Жах.Я бы очень радовался, если случайно нас мыне подобие западной еуропы, но даже при таком счастье теория не изменится.
Кучинелли
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Пон 06 кві, 2020 17:20
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