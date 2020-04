Додано: Пон 06 кві, 2020 20:57

fler написав: Гейтс призвал правительство США продолжить карантин более чем на два месяца..

Гейст поганого не скаже, меценат, міліардер ...

А голосувати за кого, знову за Трампа?

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/