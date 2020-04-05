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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 793794795796>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 115
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
21%
24
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
10%
12
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
15%
17
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
4
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
4%
5
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
17%
20
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
4%
5
Найманий працівник, втратив роботу
4%
5
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
20%
23
Всього голосів : 115
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 21:53

  safonovstanislav написав:
  Natt написав:safonovstanislav, как Ваши дела? Подозрение не подтвердилось? Вы вроде бы сегодня ждали результатов ПЦР, или я что-то пропустила?

У меня всё норм. Никак результаты не получит больница. Поднял тут небольшой кипиш. Вроде бы как должны через час привезти, и должны выписать, поеду домой.

У нас что, результаты лично возят в век Интернета? Капец, то есть на мыло в больницу их сбросить нельзя?
Natt
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 21:55

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Вкладчик1234 написав:Так же можно гуглить и препараты, например по составу. А то выписывают то, что рекламируют "торговые представители", или препараты из прошлого тысячелетия

Тот, кто лечится по медицинскому справочнику, рискует умереть от опечатки.
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 21:55

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  edvardd написав:в Николаевской обл ни одного заболевшего, и нахр это всё или брешут?


По слухам (от знакомого, который по работе сталкивается с городскими врачами :)), вроде наплыва тяжелых пневмонийных в наших больницах пока реально нет. А там кто его знает? В официальную статистику я не особо верю.
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 21:56

В городе много новых фитоняшек.
Воистину Аллах!

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Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 21:59

  Вкладчик1234 написав:
  edvardd написав:заболела тёща, вызвали семейного - температура 39, низкое давление, пятна на коже - та-бронхит выписала антибиотик флемоксин, всё.
тёще хреново, вызвали скорую - те сатурация нормальная, - сердечная недостаточность...
звоню тёще - как дела - говороит уже час лежу на полу (140кг), сын не может затащить на кровать, прихожу, вместе затаскиваем(досрываю спину), походу её осматриваю...ставлю диагноз - рожа, выписываю ей азитромицин, на следующий день приезжает скорая, подтверждает диагноз, помогает ей с мочёй...я - технарь по образованию, и нахр нам такие врачи?

Да, врачи у нас такие, что просто загуглить симптомы чаще надёжнее, чем обращаться к ним.
Так же можно гуглить и препараты, например по составу. А то выписывают то, что рекламируют "торговые представители", или препараты из прошлого тысячелетия

Главное, чтобы наши депутаны со своими медреформами не придумали продавать нам почти все лекарства по рецепту, оставив доступными без рецепта лишь аспирин да зеленку. Такие идеи проскавивали.
Schmit
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 22:00

  Civis написав:Погулял немного по вечернему Николаеву: людей в масках на улице не больше 1/3; детишки с мамашками по-прежнему на внутридомовых игровых площадках; общественный транспорт ходит; патрулей в районе прогулки (километров 5 по кольцевому маршруту) не видел ни одного (в парки / к реке не совался).

Нос высунул из маски и можно гулять в приличном темпе - не мешает и прицепиться проблематично.

Патрульные были днем вдоль реки.
fler
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 22:01

  safonovstanislav написав:Та тут просто такая обстановка в боксе. Когда день-два ещё норм, но если дольше, действует вообще угнетающе. Ещё и навесной замок на двери.

какой вы ранимый :D
я когда-то в БСП(больница скорой помощи) попал так в палате за два дня два трупа, вот это обстановка :D
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 22:02

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Чернигов в масках сегодня был примерно на 70%
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 22:02

  freeze написав:Почему сам ? Про аналогии ничего никогда не слышали ?
Или думаете, что генотип украинцев сильно отличается от итальянцев, китайцев или иранцев?

по какой аналогии?? Почему ситуация в Италии и Германии кардинально разные?
Почему пик в Украине не сегодня, а через 2 недели? Италия у нас должна была начаться 2 недели назад. Многое сейчас зависит от погоды. Постоянное солнце будет убивать вирус, а дождливый апрель продлит. По какой статистике вы вообще в Украине пик хотите считать? Наша статистика довольно подозрительная. Существует теория о БЦЖ, которая может похоронить все аналогии. По этому с какого потолка вы взяли числа - непонятно.
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 22:05

  Natt написав:
  safonovstanislav написав:
  Natt написав:safonovstanislav, как Ваши дела? Подозрение не подтвердилось? Вы вроде бы сегодня ждали результатов ПЦР, или я что-то пропустила?

У меня всё норм. Никак результаты не получит больница. Поднял тут небольшой кипиш. Вроде бы как должны через час привезти, и должны выписать, поеду домой.

У нас что, результаты лично возят в век Интернета? Капец, то есть на мыло в больницу их сбросить нельзя?

Получается, что так. Только что позвонили, сказали, что всё ок с анализом, собираться домой.
safonovstanislav
 
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