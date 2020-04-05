edvardd написав:в Николаевской обл ни одного заболевшего, и нахр это всё или брешут?
По слухам (от знакомого, который по работе сталкивается с городскими врачами ), вроде наплыва тяжелых пневмонийных в наших больницах пока реально нет. А там кто его знает? В официальную статистику я не особо верю.
edvardd написав:заболела тёща, вызвали семейного - температура 39, низкое давление, пятна на коже - та-бронхит выписала антибиотик флемоксин, всё. тёще хреново, вызвали скорую - те сатурация нормальная, - сердечная недостаточность... звоню тёще - как дела - говороит уже час лежу на полу (140кг), сын не может затащить на кровать, прихожу, вместе затаскиваем(досрываю спину), походу её осматриваю...ставлю диагноз - рожа, выписываю ей азитромицин, на следующий день приезжает скорая, подтверждает диагноз, помогает ей с мочёй...я - технарь по образованию, и нахр нам такие врачи?
Да, врачи у нас такие, что просто загуглить симптомы чаще надёжнее, чем обращаться к ним. Так же можно гуглить и препараты, например по составу. А то выписывают то, что рекламируют "торговые представители", или препараты из прошлого тысячелетия
Главное, чтобы наши депутаны со своими медреформами не придумали продавать нам почти все лекарства по рецепту, оставив доступными без рецепта лишь аспирин да зеленку. Такие идеи проскавивали.
Civis написав:Погулял немного по вечернему Николаеву: людей в масках на улице не больше 1/3; детишки с мамашками по-прежнему на внутридомовых игровых площадках; общественный транспорт ходит; патрулей в районе прогулки (километров 5 по кольцевому маршруту) не видел ни одного (в парки / к реке не совался).
Нос высунул из маски и можно гулять в приличном темпе - не мешает и прицепиться проблематично.
freeze написав:Почему сам ? Про аналогии ничего никогда не слышали ? Или думаете, что генотип украинцев сильно отличается от итальянцев, китайцев или иранцев?
по какой аналогии?? Почему ситуация в Италии и Германии кардинально разные? Почему пик в Украине не сегодня, а через 2 недели? Италия у нас должна была начаться 2 недели назад. Многое сейчас зависит от погоды. Постоянное солнце будет убивать вирус, а дождливый апрель продлит. По какой статистике вы вообще в Украине пик хотите считать? Наша статистика довольно подозрительная. Существует теория о БЦЖ, которая может похоронить все аналогии. По этому с какого потолка вы взяли числа - непонятно.