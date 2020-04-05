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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 793794795796

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 115
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
21%
24
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
10%
12
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
15%
17
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
4
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
4%
5
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
17%
20
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
4%
5
Найманий працівник, втратив роботу
4%
5
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
20%
23
Всього голосів : 115
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 22:17

  Ромасик написав:
  freeze написав:Почему сам ? Про аналогии ничего никогда не слышали ?
Или думаете, что генотип украинцев сильно отличается от итальянцев, китайцев или иранцев?

по какой аналогии?? Почему ситуация в Италии и Германии кардинально разные?
Почему пик в Украине не сегодня, а через 2 недели? Италия у нас должна была начаться 2 недели назад. Многое сейчас зависит от погоды. Постоянное солнце будет убивать вирус, а дождливый апрель продлит. По какой статистике вы вообще в Украине пик хотите считать? Наша статистика довольно подозрительная. Существует теория о БЦЖ, которая может похоронить все аналогии. По этому с какого потолка вы взяли числа - непонятно.

ще є теорія про R1a
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4930123#p4930123
  холява написав:Я рискую попасть в список удаленных,
,.но если у кого то хватит терпения досмотреть до конца и сделать выводы


https://zoobusiness.kiev.ua/news-animal ... vropy.html

А после просмотра, посмотреть где и кто заболел и какой наибольший процент смертности.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 22:20

  edvardd написав:
  Civis написав:Погулял немного по вечернему Николаеву: людей в масках на улице не больше 1/3; детишки с мамашками по-прежнему на внутридомовых игровых площадках; общественный транспорт ходит; патрулей в районе прогулки (километров 5 по кольцевому маршруту) не видел ни одного (в парки / к реке не совался).

Нос высунул из маски и можно гулять в приличном темпе - не мешает и прицепиться проблематично.

в Николаевской обл ни одного заболевшего, и нахр это всё или брешут?

Нет. Люди не брешут.
УЧЁНЫЕ ВЫЯСНИЛИ ПРИЧИНУ ОТСУТСТВИЯ КОРОНАВИРУСА В НИКОЛАЕВЕ
В то время, как весь мир сотрясает пандемия коронавируса, на Земле сохранилось место, неподвластное «чуме 21 века». Учёные Кошмарского центра молекулярной психологии провели исследование феномена, который наблюдается на территории Николаевской области. Группа исследователей, под руководством академиков Сунь Хунь Чай и Вынь Су Хим , сделала сенсационное открытие. Как выяснилось, начиная с 2016 года, над жителями области ставился секретный эксперимент на выживаемость. Руководителями этого проекта являлись, откомандированные сюда , два последних губернатора. Целью эксперимента, являлось получение общественного иммунитета. В ходе исследования выяснилось, что организм николаевцев отторгает приезжих губернаторов, а одним из побочных эффектов стала невосприимчивость к коронавирусу.
По инсайдерской информации, в связи с тем, что Николаев стал самым безопасным местом не только в Украине не исключено, что в ближайшее время сюда переедет Администрация Президента и Правительство.

В Нью-Йорке поговаривают о переезде штаб-квартиры ООН в Николаев. Под их офис, рассматривается здание недостроя на 3-й Слободской.
А за однокомнатную хрущёвку в Матвеевке, самые богатые люди мира, готовы выложить несколько миллионов долларов. Так, что не удивляйтесь если вы в ближайшее время встретите на николаевских улицах Рокфеллера , Ротшильда или Цукерберга.

Из ФБ :)
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 22:33

  Natt написав:
  safonovstanislav написав:
  Natt написав:safonovstanislav, как Ваши дела? Подозрение не подтвердилось? Вы вроде бы сегодня ждали результатов ПЦР, или я что-то пропустила?

У меня всё норм. Никак результаты не получит больница. Поднял тут небольшой кипиш. Вроде бы как должны через час привезти, и должны выписать, поеду домой.

У нас что, результаты лично возят в век Интернета? Капец, то есть на мыло в больницу их сбросить нельзя?

Получается, что так. Только что позвонили, сказали, что всё ок с анализом, собираться домой.[/quote]


не повезло...
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 22:33

  flyman написав:ще є теорія про R1a
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4930123#p4930123

само собой)
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 22:36

Австрия вновь открывает слои общества после Пасхи. Первые небольшие магазины. Торговые центры, может быть, от 1. Все со строгими требованиями безопасности. Страна, кажется, обуздала инфекцию
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 22:49

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Breaking: Boris Johnson is in intensive care. Spokesperson: "Over the course of this afternoon, the condition of the Prime Minister has worsened and, on the advice of his medical team, he has been moved to the Intensive Care Unit at the hospital."
-------------------------
ого
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