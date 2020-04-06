freeze написав:Почему сам ? Про аналогии ничего никогда не слышали ? Или думаете, что генотип украинцев сильно отличается от итальянцев, китайцев или иранцев?
по какой аналогии?? Почему ситуация в Италии и Германии кардинально разные? Почему пик в Украине не сегодня, а через 2 недели? Италия у нас должна была начаться 2 недели назад. Многое сейчас зависит от погоды. Постоянное солнце будет убивать вирус, а дождливый апрель продлит. По какой статистике вы вообще в Украине пик хотите считать? Наша статистика довольно подозрительная. Существует теория о БЦЖ, которая может похоронить все аналогии. По этому с какого потолка вы взяли числа - непонятно.
Civis написав:Погулял немного по вечернему Николаеву: людей в масках на улице не больше 1/3; детишки с мамашками по-прежнему на внутридомовых игровых площадках; общественный транспорт ходит; патрулей в районе прогулки (километров 5 по кольцевому маршруту) не видел ни одного (в парки / к реке не совался).
Нос высунул из маски и можно гулять в приличном темпе - не мешает и прицепиться проблематично.
в Николаевской обл ни одного заболевшего, и нахр это всё или брешут?
Нет. Люди не брешут. УЧЁНЫЕ ВЫЯСНИЛИ ПРИЧИНУ ОТСУТСТВИЯ КОРОНАВИРУСА В НИКОЛАЕВЕ В то время, как весь мир сотрясает пандемия коронавируса, на Земле сохранилось место, неподвластное «чуме 21 века». Учёные Кошмарского центра молекулярной психологии провели исследование феномена, который наблюдается на территории Николаевской области. Группа исследователей, под руководством академиков Сунь Хунь Чай и Вынь Су Хим , сделала сенсационное открытие. Как выяснилось, начиная с 2016 года, над жителями области ставился секретный эксперимент на выживаемость. Руководителями этого проекта являлись, откомандированные сюда , два последних губернатора. Целью эксперимента, являлось получение общественного иммунитета. В ходе исследования выяснилось, что организм николаевцев отторгает приезжих губернаторов, а одним из побочных эффектов стала невосприимчивость к коронавирусу. По инсайдерской информации, в связи с тем, что Николаев стал самым безопасным местом не только в Украине не исключено, что в ближайшее время сюда переедет Администрация Президента и Правительство.
В Нью-Йорке поговаривают о переезде штаб-квартиры ООН в Николаев. Под их офис, рассматривается здание недостроя на 3-й Слободской. А за однокомнатную хрущёвку в Матвеевке, самые богатые люди мира, готовы выложить несколько миллионов долларов. Так, что не удивляйтесь если вы в ближайшее время встретите на николаевских улицах Рокфеллера , Ротшильда или Цукерберга.
Breaking: Boris Johnson is in intensive care. Spokesperson: "Over the course of this afternoon, the condition of the Prime Minister has worsened and, on the advice of his medical team, he has been moved to the Intensive Care Unit at the hospital." ------------------------- ого
Вот первый личный знакомый с коронавирусом. Третий день лежит в одесской инфекционке, уже под кислородом. Человек не бедный. Кстати, с ним история под Агату Кристи. Бывшая жена, которая несколько лет назад захотела с ним развестись и не потерять наследство, несколько лет назад стала подкапывать ему в кофе синильную кислоту, выяснилось, когда он ослаб настолько, что будучи за рулем ослаб настолько, что потерял сознание и врезался в дерево, врачи долго не могли понять, пока не сделали токсигологию.
Востаннє редагувалось freeze в Пон 06 кві, 2020 23:04, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
unicdima написав:Breaking: Boris Johnson is in intensive care. Spokesperson: "Over the course of this afternoon, the condition of the Prime Minister has worsened and, on the advice of his medical team, he has been moved to the Intensive Care Unit at the hospital." ------------------------- ого
Джонсону 55 лет организм справиться Вот если бы дедушка трамп этот вирус подцепил тогда «ого»
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Ромасик написав:Наша статистика довольно подозрительная. Существует теория о БЦЖ, которая может похоронить все аналогии. По этому с какого потолка вы взяли числа - непонятно.
Наша статистика вещь второстепенная, достаточно одного факта - дата первого заражения. Дальше можно сделать определенные выводы по аналогии. БЦЖ это красивая сказка, которая мало вменяемо что то показывает, я тоже хочу верить в сказки, поскольку привит БЦЖ. В отличном случае сказка снизит угол кривой динамики, и на том спасибо, если сказка подействует. Я беру цифры не с потолка, просто пару часов в день я изучаю графики и динамики развития инфекции в разных странах, и я не верю в особый путь Украины. Я так понимаю, что вы полный аматор и не имеете понятия как развивается коронавирус в самых разных странах, ваше право жить в иллюзиях особого пути Украины.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.