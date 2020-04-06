Додано: Пон 06 кві, 2020 22:59

Вот первый личный знакомый с коронавирусом.

Третий день лежит в одесской инфекционке, уже под кислородом.

Человек не бедный.

Кстати, с ним история под Агату Кристи. Бывшая жена, которая несколько лет назад захотела с ним развестись и не потерять наследство, несколько лет назад стала подкапывать ему в кофе синильную кислоту, выяснилось, когда он ослаб настолько, что будучи за рулем ослаб настолько, что потерял сознание и врезался в дерево, врачи долго не могли понять, пока не сделали токсигологию.

Востаннє редагувалось freeze в Пон 06 кві, 2020 23:04, всього редагувалось 1 раз.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.