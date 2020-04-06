Додано: Пон 06 кві, 2020 23:40

unicdima написав: Breaking: Boris Johnson is in intensive care. Spokesperson: "Over the course of this afternoon, the condition of the Prime Minister has worsened and, on the advice of his medical team, he has been moved to the Intensive Care Unit at the hospital."

-------------------------

ого Breaking: Boris Johnson is in intensive care. Spokesperson: "Over the course of this afternoon, the condition of the Prime Minister has worsened and, on the advice of his medical team, he has been moved to the Intensive Care Unit at the hospital."-------------------------ого

не понятно, почему Джонсона не поместили в госпиталь намного раньше.да, и это показывает, почему у нас умирают на второй день после поступления в больницу и об этом же писали еще по Китаю: все долго и вроде хорошо, но потом вдруг резко и очень плохопоэтому в Китае начинали лечить с 1-го дня, а не на стадии перед вентиляторомзы. при этом англичане по здоровью - железные люди. в субботу на владимирской горке брит тер с приятелем - с пивом и в футболке. но самое впечатляющее я видел как-то в начале января в Бромли - на улице возле паба два чудака пили пиво, в футболках и джинсах, сидя на бетонных столбах ограды. вокруг них красиво падал снег