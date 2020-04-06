|
|
|
Эпидемия коронавируса в мире
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 06 кві, 2020 23:18
Ukrainian написав:Джонсону 55 лет организм справиться
Вот если бы дедушка трамп этот вирус подцепил тогда «ого»
Если Джонсона не вытащат, то медицина Британии покроет себя невиданным позором.
Я думаю, что душка Джонсон выздоровит без всяких вариантов, это дело престижа Британии.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 16161
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 4092 раз.
- Подякували: 6399 раз.
-
- Профіль
-
21
3
5
Додано: Пон 06 кві, 2020 23:29
freeze написав:
Если Джонсона не вытащат, то медицина Британии покроет себя невиданным позором.
Да уж, если фигура уровня (и возраста) Бори не выгребет, это будет печальным предостережением всем "неверующим". Будем надеяться на лучшее (что у "неверующих" все-таки останется повод для скептицизма
).
-
Civis
-
-
- Повідомлень: 96
- З нами з: 08.03.15
- Подякував: 35 раз.
- Подякували: 38 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 06 кві, 2020 23:34
Ukrainian написав: unicdima написав:
Breaking: Boris Johnson is in intensive care. Spokesperson: "Over the course of this afternoon, the condition of the Prime Minister has worsened and, on the advice of his medical team, he has been moved to the Intensive Care Unit at the hospital."
-------------------------
ого
Джонсону 55 лет организм справиться
Вот если бы дедушка трамп этот вирус подцепил тогда «ого»
Ты не понял, его уже в реанимацию перевели.
У них там дедушка уже один переболел и выздоровел, принц Чарльз 71 год.
-
unicdima
-
-
- Повідомлень: 244
- З нами з: 10.06.19
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 37 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 06 кві, 2020 23:38
-
dima_beleb
-
-
- Повідомлень: 529
- З нами з: 11.10.18
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 94 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 06 кві, 2020 23:40
unicdima написав:
Breaking: Boris Johnson is in intensive care. Spokesperson: "Over the course of this afternoon, the condition of the Prime Minister has worsened and, on the advice of his medical team, he has been moved to the Intensive Care Unit at the hospital."
-------------------------
ого
не понятно, почему Джонсона не поместили в госпиталь намного раньше.
да, и это показывает, почему у нас умирают на второй день после поступления в больницу и об этом же писали еще по Китаю: все долго и вроде хорошо, но потом вдруг резко и очень плохо
поэтому в Китае начинали лечить с 1-го дня, а не на стадии перед вентилятором
зы. при этом англичане по здоровью - железные люди. в субботу на владимирской горке брит тер с приятелем - с пивом и в футболке. но самое впечатляющее я видел как-то в начале января в Бромли - на улице возле паба два чудака пили пиво, в футболках и джинсах, сидя на бетонных столбах ограды. вокруг них красиво падал снег
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
-
adeges
-
-
- Повідомлень: 2838
- З нами з: 14.03.06
- Подякував: 159 раз.
- Подякували: 295 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 06 кві, 2020 23:40
unicdima написав: Ukrainian написав: unicdima написав:
Breaking: Boris Johnson is in intensive care. Spokesperson: "Over the course of this afternoon, the condition of the Prime Minister has worsened and, on the advice of his medical team, he has been moved to the Intensive Care Unit at the hospital."
-------------------------
ого
Джонсону 55 лет организм справиться
Вот если бы дедушка трамп этот вирус подцепил тогда «ого»
Ты не понял, его уже в реанимацию перевели. .
Я предполагаю, что для Бориса это все таки просто превентивные и предохранительные меры.
Его вытянут без вариантов, иначе потери не дай Бог, к примеру Папы Римского, Джонсона, Трампа, это будут просто катастрофические по экономическим последствиям потери, ужас ужасный, дай Бог именно им особого здоровья.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 16161
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 4092 раз.
- Подякували: 6399 раз.
-
- Профіль
-
21
3
5
Додано: Вів 07 кві, 2020 00:05
freeze написав: unicdima написав: Ukrainian написав:
Джонсону 55 лет организм справиться
Вот если бы дедушка трамп этот вирус подцепил тогда «ого»
Ты не понял, его уже в реанимацию перевели. .
Я предполагаю, что для Бориса это все таки просто превентивные и предохранительные меры.
Его вытянут без вариантов, иначе потери не дай Бог, к примеру Папы Римского, Джонсона, Трампа, это будут просто катастрофические по экономическим последствиям потери, ужас ужасный, дай Бог именно им особого здоровья.
а може то секретна бактеріологічна зброя, яка косить еліту англосаксів і залишиться Пу?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 18325
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1042 раз.
- Подякували: 1194 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 07 кві, 2020 00:12
[quote="flyman"]
Вова Пу заразится коронавирусом после общения с главврачом Коммунарки с вероятностью близкой к 100 процентов.
Я еще когда опубликовали фото их близкого общения, подумал, что они туповаты, все главврачи инфекционок заражаются по определению.
Впрочем это никак не отразится на том, что Трампа, Путина или Джонсона вылечат от любой коронавирусной инфекции, умирают люди попроще статусом.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 16161
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 4092 раз.
- Подякували: 6399 раз.
-
- Профіль
-
21
3
5
Додано: Вів 07 кві, 2020 00:40
freeze написав:
......
Впрочем это никак не отразится на том, что Трампа, Путина или Джонсона вылечат от любой коронавирусной инфекции, умирают люди попроще статусом.
Вообще-то, рано или поздно умирают все, даже Трамп, Путин или Джонсон. И даже Папа Римский.
Почему бы и не от короны?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 15958
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 4395 раз.
- Подякували: 4083 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Вів 07 кві, 2020 00:44
ЛАД написав: freeze написав:
......
Впрочем это никак не отразится на том, что Трампа, Путина или Джонсона вылечат от любой коронавирусной инфекции, умирают люди попроще статусом.
Вообще-то, рано или поздно умирают все, даже Трамп, Путин или Джонсон. И даже Папа Римский.
Почему бы и не от короны?
Обычные экономические последствия, данные персоны имеют право умереть хоть от тромба, хоть от геморроя, но умерев от коронавируса они нанесут серьезный экономический и психологический ущерб своим гражданам.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 16161
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 4092 раз.
- Подякували: 6399 раз.
-
- Профіль
-
21
3
5
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|6895
|1538137
|
|