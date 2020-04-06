Додано: Вів 07 кві, 2020 00:12

[quote="flyman"]

Вова Пу заразится коронавирусом после общения с главврачом Коммунарки с вероятностью близкой к 100 процентов.

Я еще когда опубликовали фото их близкого общения, подумал, что они туповаты, все главврачи инфекционок заражаются по определению.

Впрочем это никак не отразится на том, что Трампа, Путина или Джонсона вылечат от любой коронавирусной инфекции, умирают люди попроще статусом.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.