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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 795796797798

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 116
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
21%
24
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
10%
12
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
15%
17
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
4
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
4%
5
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
18%
21
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
4%
5
Найманий працівник, втратив роботу
4%
5
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
20%
23
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 00:49

Re: Эпидемия коронавируса в мире


Тем временем, в Испании тоже весело.

Министр обороны Маргарита Роблес заявила, что во всех населённых пунктах развёрнуты военные подразделения.

Слова министра поставили под сомнение: скептик сообщил, что его родные живут в посёлке Альдеа эн Кабо, и там никаких солдат не видели и не слышали.

Через несколько часов мэра посёлка (с населением в 213 человек; да, в Испании свои сельсоветы есть даже у посёлков в 200 челловек; там не слышали о порошенковской "децентрализации",, в рамках ккоторой принудительно объединяют даже населённые пункты по несколько тысяч) был разбужен телефонным звонком из минобороны: ему сообщили, что в село направляют взвод парашютистов. На вопрос мэра (к слову, в момент звонка спавшего по причине сиесты) о том, а нафига, собственно, в посёлке, где всё хорошо, взвод парашютистов, собеседник ответил, что таков личный приказ министра и что больше он ничего не знает. И что мэру тоже дурного в голову брать не следует, а надо готовиться к их размещению.

В общем, если вы думали, что подобный маразм только у нас, а в ЕС ничего такого нет, то вы ошибались.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 01:04

  freeze написав:
ЛАД написав:
  freeze написав:......
Впрочем это никак не отразится на том, что Трампа, Путина или Джонсона вылечат от любой коронавирусной инфекции, умирают люди попроще статусом.

Вообще-то, рано или поздно умирают все, даже Трамп, Путин или Джонсон. И даже Папа Римский. :)
Почему бы и не от короны?


Обычные экономические последствия, данные персоны имеют право умереть хоть от тромба, хоть от геморроя, но умерев от коронавируса они нанесут серьезный экономический и психологический ущерб своим гражданам.

Это проблемы этих граждан.
Госпожу Смерть никакие экономические и психологические ущербы не интересуют. Она делает своё дело независимо от них. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 01:11

Кстати о последствиях жёсткого карантина.
Умные люди, живущие в коттеджах, даже в коттеджных городках, уже начали вооружаться. Пока относительно безобидными средствами типа дубинка-электрошокер, но уже задумываются о более серьёзном оружии.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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