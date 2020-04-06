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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 07 кві, 2020 00:49
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Тем временем, в Испании тоже весело.
Министр обороны Маргарита Роблес заявила, что во всех населённых пунктах развёрнуты военные подразделения.
Слова министра поставили под сомнение: скептик сообщил, что его родные живут в посёлке Альдеа эн Кабо, и там никаких солдат не видели и не слышали.
Через несколько часов мэра посёлка (с населением в 213 человек; да, в Испании свои сельсоветы есть даже у посёлков в 200 челловек; там не слышали о порошенковской "децентрализации",, в рамках ккоторой принудительно объединяют даже населённые пункты по несколько тысяч) был разбужен телефонным звонком из минобороны: ему сообщили, что в село направляют взвод парашютистов. На вопрос мэра (к слову, в момент звонка спавшего по причине сиесты) о том, а нафига, собственно, в посёлке, где всё хорошо, взвод парашютистов, собеседник ответил, что таков личный приказ министра и что больше он ничего не знает. И что мэру тоже дурного в голову брать не следует, а надо готовиться к их размещению.
В общем, если вы думали, что подобный маразм только у нас, а в ЕС ничего такого нет, то вы ошибались.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Вів 07 кві, 2020 01:04
Это проблемы этих граждан.
Госпожу Смерть никакие экономические и психологические ущербы не интересуют. Она делает своё дело независимо от них.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Вів 07 кві, 2020 01:11
Кстати о последствиях жёсткого карантина.
Умные люди, живущие в коттеджах, даже в коттеджных городках, уже начали вооружаться. Пока относительно безобидными средствами типа дубинка-электрошокер, но уже задумываются о более серьёзном оружии.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Вів 07 кві, 2020 03:00
Re: Эпидемия коронавируса в мире
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