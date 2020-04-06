Додано: Вів 07 кві, 2020 00:49

Тем временем, в Испании тоже весело.Министр обороны Маргарита Роблес заявила, что во всех населённых пунктах развёрнуты военные подразделения.Слова министра поставили под сомнение: скептик сообщил, что его родные живут в посёлке Альдеа эн Кабо, и там никаких солдат не видели и не слышали.Через несколько часов мэра посёлка (с населением в 213 человек; да, в Испании свои сельсоветы есть даже у посёлков в 200 челловек; там не слышали о порошенковской "децентрализации",, в рамках ккоторой принудительно объединяют даже населённые пункты по несколько тысяч) был разбужен телефонным звонком из минобороны: ему сообщили, что в село направляют взвод парашютистов. На вопрос мэра (к слову, в момент звонка спавшего по причине сиесты) о том, а нафига, собственно, в посёлке, где всё хорошо, взвод парашютистов, собеседник ответил, что таков личный приказ министра и что больше он ничего не знает. И что мэру тоже дурного в голову брать не следует, а надо готовиться к их размещению.В общем, если вы думали, что подобный маразм только у нас, а в ЕС ничего такого нет, то вы ошибались.