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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 795796797798

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 118
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
20%
24
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
10%
12
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
14%
17
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
5
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
4%
5
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
18%
21
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
6
Найманий працівник, втратив роботу
4%
5
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
19%
23
Всього голосів : 118
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 00:49

Re: Эпидемия коронавируса в мире


Тем временем, в Испании тоже весело.

Министр обороны Маргарита Роблес заявила, что во всех населённых пунктах развёрнуты военные подразделения.

Слова министра поставили под сомнение: скептик сообщил, что его родные живут в посёлке Альдеа эн Кабо, и там никаких солдат не видели и не слышали.

Через несколько часов мэра посёлка (с населением в 213 человек; да, в Испании свои сельсоветы есть даже у посёлков в 200 челловек; там не слышали о порошенковской "децентрализации",, в рамках ккоторой принудительно объединяют даже населённые пункты по несколько тысяч) был разбужен телефонным звонком из минобороны: ему сообщили, что в село направляют взвод парашютистов. На вопрос мэра (к слову, в момент звонка спавшего по причине сиесты) о том, а нафига, собственно, в посёлке, где всё хорошо, взвод парашютистов, собеседник ответил, что таков личный приказ министра и что больше он ничего не знает. И что мэру тоже дурного в голову брать не следует, а надо готовиться к их размещению.

В общем, если вы думали, что подобный маразм только у нас, а в ЕС ничего такого нет, то вы ошибались.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 01:04

  freeze написав:
ЛАД написав:
  freeze написав:......
Впрочем это никак не отразится на том, что Трампа, Путина или Джонсона вылечат от любой коронавирусной инфекции, умирают люди попроще статусом.

Вообще-то, рано или поздно умирают все, даже Трамп, Путин или Джонсон. И даже Папа Римский. :)
Почему бы и не от короны?


Обычные экономические последствия, данные персоны имеют право умереть хоть от тромба, хоть от геморроя, но умерев от коронавируса они нанесут серьезный экономический и психологический ущерб своим гражданам.

Это проблемы этих граждан.
Госпожу Смерть никакие экономические и психологические ущербы не интересуют. Она делает своё дело независимо от них. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 01:11

Кстати о последствиях жёсткого карантина.
Умные люди, живущие в коттеджах, даже в коттеджных городках, уже начали вооружаться. Пока относительно безобидными средствами типа дубинка-электрошокер, но уже задумываются о более серьёзном оружии.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 03:00

Re: Эпидемия коронавируса в мире

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Civis
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 04:14

Доброй ночи всем!
Здесь многие обсуждают курсы валют(как заработать на 1к usd), или носить маски или нет...
Друзья, все это не так уж важно, главное пережить это все.
Я на данный момент нахожусь на Кубе, не все так плохо здесь, но никто не знает что будет дальше.
Наш МИД молчит, помочь ничем не может, имею ввиду, как вернуться в Украину.
Надеемся все будет хорошо.
P.s где Libo пропал, все ли у него хорошо?
alex1886
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 04:19

  fler написав:Гейтс призвал правительство США продолжить карантин более чем на два месяца..
https://korrespondent.net/amp/4213260-h ... a-mesiatsa


Не встагає Біллі допиляти вакцину, ой не встигає...

https://www.kla.tv/index.php?a=showlang ... 2020-04-01
$38 купон Airbnb на аренду жилья https://goo.gl/bjc3rr
andriykulyk76
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 07:12

  freeze написав:
Ukrainian написав:Джонсону 55 лет организм справиться
Вот если бы дедушка трамп этот вирус подцепил тогда «ого»


Если Джонсона не вытащат, то медицина Британии покроет себя невиданным позором.
Я думаю, что душка Джонсон выздоровит без всяких вариантов, это дело престижа Британии.

медицина Британии в шопе, потому что Джонсон болеет 10 дней и уже в реанимации, а курс лечения хлорохином 5 дней до подавления вируса...
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 07:17

  freeze написав:
Тем временем, в Испании тоже весело.

Министр обороны Маргарита Роблес заявила, что во всех населённых пунктах развёрнуты военные подразделения.

Слова министра поставили под сомнение: скептик сообщил, что его родные живут в посёлке Альдеа эн Кабо, и там никаких солдат не видели и не слышали.

Через несколько часов мэра посёлка (с населением в 213 человек; да, в Испании свои сельсоветы есть даже у посёлков в 200 челловек; там не слышали о порошенковской "децентрализации",, в рамках ккоторой принудительно объединяют даже населённые пункты по несколько тысяч) был разбужен телефонным звонком из минобороны: ему сообщили, что в село направляют взвод парашютистов. На вопрос мэра (к слову, в момент звонка спавшего по причине сиесты) о том, а нафига, собственно, в посёлке, где всё хорошо, взвод парашютистов, собеседник ответил, что таков личный приказ министра и что больше он ничего не знает. И что мэру тоже дурного в голову брать не следует, а надо готовиться к их размещению.

В общем, если вы думали, что подобный маразм только у нас, а в ЕС ничего такого нет, то вы ошибались.

если верить Драгунову, то по всей европе расположены толпы исламистов (под видом беженцев) склады с оружием....и все ждут времени Ч ....так что не всё так просто...
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 07:33

У директора ринку на Запоріжжі, який не закрили на карантин, виявили коронавірус
https://www.pravda.com.ua/news/2020/04/6/7246775/
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 07:45

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  antey1969 написав:После того как моих близких, к примеру, оштрафуют на 17000 за хождение по пустой улице без одетой маски(что совершенно безопасно и не несет угрозы окружающим, можете у любого эпидемиолога спросить), уже у меня возникнут вопросы к полицейским.
На улице можно и без маски, это не общественное место. Близких ознакомьте с https://www.kmu.gov.ua/news/rozyasnenny ... -karantinu
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