alex1886 написав:Я на данный момент нахожусь на Кубе, не все так плохо здесь, но никто не знает что будет дальше. Наш МИД молчит, помочь ничем не может, имею ввиду, как вернуться в Украину. Надеемся все будет хорошо. P.s где Libo пропал, все ли у него хорошо?
Hermano, estoy bien hasta ahora. Mantén tu espíritu vivo. Viva Fidel! Viva Che! Viva Cuba! Vivan los combatientes cubanos internacionalistas!
Докладываю диспозицию на валютном фронте. В Конгрессе согласовали следующий пакет для борьбы с коронавирусом в размере $1,5 трлн. Белый дом поддерживает. Ориентировочное время принятия - середина мая. Помимо того, Трамп на брифинге сегодня повторил свою идею практически бесплатно занять сейчас на рынке $2 трлн. и направить их на модернизацию и перестройку всей инфраструктуры США - ремонт дорог, мостов и тоннелей, что позволит снизить безработицу и осовременить страну. Готовьтесь в ближайшее время заглотить и переварить еще $3,5 трлн.
antey1969 написав:После того как моих близких, к примеру, оштрафуют на 17000 за хождение по пустой улице без одетой маски(что совершенно безопасно и не несет угрозы окружающим, можете у любого эпидемиолога спросить), уже у меня возникнут вопросы к полицейским.
чик написав:почему низя пройти по парку и чем это опаснее похода в магазин или гулянья по улицам?
Если бы в парках придерживались правил карантина - их бы разрешили посещать, - главный санврач Ляшко "Мы понимаем, что если бы в парках придерживались тех вещей, которые мы пропагандируем: чтобы был социальный разрыв, чтобы не контактировали, их можно было бы разрешить. К сожалению, ситуация не такая. К сожалению, мы еще не можем дорасти до того уровня сознания, когда предлагают воздержаться от контактов и мы будем воздерживаться от этих контактов", - рассказал главный санврач.