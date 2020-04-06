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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 796797798799

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.8 5 119
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
20%
24
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
10%
12
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
14%
17
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
5
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
4%
5
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
18%
21
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
7
Найманий працівник, втратив роботу
4%
5
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
19%
23
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 08:27

  flyman написав:а в Україні купують китайські,
так в кого шиза?

В Епіцентрі з'явились у продажу маски українського виробництва. 149 грн. за 10 штук.
Пенсионер
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 08:31

  alex1886 написав:Я на данный момент нахожусь на Кубе, не все так плохо здесь, но никто не знает что будет дальше.
Наш МИД молчит, помочь ничем не может, имею ввиду, как вернуться в Украину.
Надеемся все будет хорошо.
P.s где Libo пропал, все ли у него хорошо?


Hermano, estoy bien hasta ahora. :D
Mantén tu espíritu vivo. :!: :!: :!:
Viva Fidel! Viva Che!
Viva Cuba!
Vivan los combatientes cubanos internacionalistas!
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 08:43

Докладываю диспозицию на валютном фронте.
В Конгрессе согласовали следующий пакет для борьбы с коронавирусом в размере $1,5 трлн. Белый дом поддерживает. Ориентировочное время принятия - середина мая.
Помимо того, Трамп на брифинге сегодня повторил свою идею практически бесплатно занять сейчас на рынке $2 трлн. и направить их на модернизацию и перестройку всей инфраструктуры США - ремонт дорог, мостов и тоннелей, что позволит снизить безработицу и осовременить страну.
Готовьтесь в ближайшее время заглотить и переварить еще $3,5 трлн.
8) 8) 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 08:45

  MASolomko написав:
  antey1969 написав:После того как моих близких, к примеру, оштрафуют на 17000 за хождение по пустой улице без одетой маски(что совершенно безопасно и не несет угрозы окружающим, можете у любого эпидемиолога спросить), уже у меня возникнут вопросы к полицейским.
На улице можно и без маски, это не общественное место. Близких ознакомьте с https://www.kmu.gov.ua/news/rozyasnenny ... -karantinu

КГГА считает иначе
https://jurliga.ligazakon.net/news/1943 ... nenie-kgga
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 08:48

почему низя пройти по парку и чем это опаснее похода в магазин или гулянья по улицам?
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 08:59

  Пенсионер написав:
  flyman написав:а в Україні купують китайські,
так в кого шиза?

В Епіцентрі з'явились у продажу маски українського виробництва. 149 грн. за 10 штук.

Не 149, а 119 грн.
vetka
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 08:59

  чик написав:почему низя пройти по парку и чем это опаснее похода в магазин или гулянья по улицам?

Чего ж нельзя, можно, только за 17000 грн :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 09:18

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  чик написав:почему низя пройти по парку и чем это опаснее похода в магазин или гулянья по улицам?


Если бы в парках придерживались правил карантина - их бы разрешили посещать, - главный санврач Ляшко
"Мы понимаем, что если бы в парках придерживались тех вещей, которые мы пропагандируем: чтобы был социальный разрыв, чтобы не контактировали, их можно было бы разрешить. К сожалению, ситуация не такая. К сожалению, мы еще не можем дорасти до того уровня сознания, когда предлагают воздержаться от контактов и мы будем воздерживаться от этих контактов", - рассказал главный санврач.

https://www.youtube.com/watch?v=-_W_ktm ... atch_on_yt

народец глупый оказался :D
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