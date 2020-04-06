Libo написав:Докладываю диспозицию на валютном фронте. В Конгрессе согласовали следующий пакет для борьбы с коронавирусом в размере $1,5 трлн. Белый дом поддерживает. Ориентировочное время принятия - середина мая. Помимо того, Трамп на брифинге сегодня повторил свою идею практически бесплатно занять сейчас на рынке $2 трлн. и направить их на модернизацию и перестройку всей инфраструктуры США - ремонт дорог, мостов и тоннелей, что позволит снизить безработицу и осовременить страну. Готовьтесь в ближайшее время заглотить и переварить еще $3,5 трлн.
Возникает интересный вопрос - нафига в США вообще вести бизнес, осуществлять какую либо деятельность и прочее, если можно просто тупо печатать баксы триллионами и раздавать их населению.
Нафига государству США собирать налоги, содержать все эти бюрократические налоговые службы и прочее. Ведь можно совсем отменить налоги , а бюджет наполнять за счет станка. Да и людям деньги давать оттуда же. Не хватает тебе на жизнь, или просто не хочешь работать - идешь в пункт раздачи баксов и берешь сколько нужно.
Hotab написав:Украина: 45/28.. закопанные/выздоровевшие.. Одного меня смущает такое соотношение?? Явно же гораздо больше болеет и успешно выздоравливает. Только их никто не учитывает. Только тяжёлых считают.
Виздоровівші - це ті, хто пройшов тест і не є носієм вірусу. Офіційна медична бюрократія.
Фактично всі, хто вижив 1 місяць після захворювання і не помер - всі будуть жити. Тому треба дивитись на спіівдношення захворівші/померлі. Воно у нас краще, ніж у італійців та іспанців. Добре, що ввели карантин. Якби зе-уроти не продали в лютому 95 т масок і костюмів за кордон - було би ще краще.
чик написав:почему низя пройти по парку и чем это опаснее похода в магазин или гулянья по улицам?
Тим, що нароту дохрєна, і дехто без масок. Карантин - він для кого придуманий? Для зебр, чіків, слонів чи двоногих тварин - "царів природи"?
Востаннє редагувалось Frant в Вів 07 кві, 2020 10:08, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Hotab написав:Украина: 45/28.. закопанные/выздоровевшие.. Одного меня смущает такое соотношение?? Явно же гораздо больше болеет и успешно выздоравливает. Только их никто не учитывает. Только тяжёлых считают.
Судя по количеству тестов (6000 на 35 млн населения), тесты делают только средне- и тяжелобольным. У которых не такой уж и большой шанс выкарабкаться. Лекгобольных никто не считает, оттого и соотношение таково.
Пациент, болевший коронавирусом Covid-19, скончался в Александровской больнице Киева. Об этом сообщила главный врач больницы Людмила Антоненко в Facebook.
По словам Антоненко, пациент был в тяжелом состоянии на протяжении нескольких недель, с прогрессирующим ухудшением. Он был подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), но это не помогло спасти ему жизнь.
В инфекционном отделении больницы на 6 апреля пребывают 65 пациентов, из которых 43 – с подтвержденным коронавирусом, 20 – с подозрением, четыре – в реанимации, один – на ЭКМО.
Hotab написав:Украина: 45/28.. закопанные/выздоровевшие.. Одного меня смущает такое соотношение?? Явно же гораздо больше болеет и успешно выздоравливает. Только их никто не учитывает. Только тяжёлых считают.
Судя по количеству тестов (6000 на 35 млн населения), тесты делают только средне- и тяжелобольным. У которых не такой уж и большой шанс выкарабкаться. Лекгобольных никто не считает, оттого и соотношение таково.
это верно. легкобольных никто не считает, потому что для этого нужно проводить тесты, а это неподъемная задача, поэтому такие больные продолжают, в меру ограничений карантина, заражать других, часть из которых становятся средне- и тяжелобольными и попадают в статистику.
исходя из этой логики, на 1400 официальных зараженных должно быть в 5-6 раз больше легко больных и бессимптомников. но учитывая, что у нас люди идут в больницу уже только начиная загибаться, то вероятно это соотношение может быть и 10 раз (т.е. у нас меньшее кол-во госпитализированных от числа зараженных)
но я думаю, что и тяжелых до сих пор не всех учитывают. они тихо умирают от сердечной недостаточности, диабета, и прочих обыденных хворей, которые усугубляет короновирус
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California