Shram написав: Hotab написав: Украина:

45/28.. закопанные/выздоровевшие..

Одного меня смущает такое соотношение??

Судя по количеству тестов (6000 на 35 млн населения), тесты делают только средне- и тяжелобольным. У которых не такой уж и большой шанс выкарабкаться.

это верно. легкобольных никто не считает, потому что для этого нужно проводить тесты, а это неподъемная задача, поэтому такие больные продолжают, в меру ограничений карантина, заражать других, часть из которых становятся средне- и тяжелобольными и попадают в статистику.



исходя из этой логики, на 1400 официальных зараженных должно быть в 5-6 раз больше легко больных и бессимптомников. но учитывая, что у нас люди идут в больницу уже только начиная загибаться, то вероятно это соотношение может быть и 10 раз (т.е. у нас меньшее кол-во госпитализированных от числа зараженных)



