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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 798799800801>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 122
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
20%
24
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
13
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
14%
17
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
5
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
7
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
17%
21
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
7
Найманий працівник, втратив роботу
4%
5
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
19%
23
Всього голосів : 122
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 09:37

Re: Эпидемия коронавируса в мире

⚡МОЗ повідомляє:

В Україні зафіксовано 1462 випадки коронавірусної хвороби COVID-19

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 7 квітня в Україні 1462 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 45 летальних, 28 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 143 нові випадки.
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http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 09:44

  Libo написав:Докладываю диспозицию на валютном фронте.
В Конгрессе согласовали следующий пакет для борьбы с коронавирусом в размере $1,5 трлн. Белый дом поддерживает. Ориентировочное время принятия - середина мая.
Помимо того, Трамп на брифинге сегодня повторил свою идею практически бесплатно занять сейчас на рынке $2 трлн. и направить их на модернизацию и перестройку всей инфраструктуры США - ремонт дорог, мостов и тоннелей, что позволит снизить безработицу и осовременить страну.
Готовьтесь в ближайшее время заглотить и переварить еще $3,5 трлн.


Возникает интересный вопрос - нафига в США вообще вести бизнес, осуществлять какую либо деятельность и прочее, если можно просто тупо печатать баксы триллионами и раздавать их населению.

Нафига государству США собирать налоги, содержать все эти бюрократические налоговые службы и прочее. Ведь можно совсем отменить налоги , а бюджет наполнять за счет станка. Да и людям деньги давать оттуда же.
Не хватает тебе на жизнь, или просто не хочешь работать - идешь в пункт раздачи баксов и берешь сколько нужно.

По сути ведь именно так сейчас и будут делать.

Вот она экономика сияющего града на холме.
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 10:01

  varlo написав:⚡МОЗ повідомляє:

В Україні зафіксовано 1462 випадки коронавірусної хвороби COVID-19

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 7 квітня в Україні 1462 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 45 летальних, 28 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 143 нові випадки.


Українське ТВ розповсюджує фейки, що "хлорка" (гіпохлорити, хлораміни) неефективна проти короновіруса.
Задушив би невігласів. Власними руками! Щоб не сіяли паніку серед нароту!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 10:02

Украина:
45/28.. закопанные/выздоровевшие..
Одного меня смущает такое соотношение??
Явно же гораздо больше болеет и успешно выздоравливает. Только их никто не учитывает. Только тяжёлых считают.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 10:06

  Hotab написав:Украина:
45/28.. закопанные/выздоровевшие..
Одного меня смущает такое соотношение??
Явно же гораздо больше болеет и успешно выздоравливает. Только их никто не учитывает. Только тяжёлых считают.


Виздоровівші - це ті, хто пройшов тест і не є носієм вірусу. Офіційна медична бюрократія. :|

Фактично всі, хто вижив 1 місяць після захворювання і не помер - всі будуть жити. Тому треба дивитись на спіівдношення захворівші/померлі. Воно у нас краще, ніж у італійців та іспанців. Добре, що ввели карантин. Якби зе-уроти не продали в лютому 95 т масок і костюмів за кордон - було би ще краще.

  чик написав:почему низя пройти по парку и чем это опаснее похода в магазин или гулянья по улицам?

Тим, що нароту дохрєна, і дехто без масок.
Карантин - він для кого придуманий? Для зебр, чіків, слонів чи двоногих тварин - "царів природи"?
Востаннє редагувалось Frant в Вів 07 кві, 2020 10:08, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 10:06

  Hotab написав:Украина:
45/28.. закопанные/выздоровевшие..
Одного меня смущает такое соотношение??
Явно же гораздо больше болеет и успешно выздоравливает. Только их никто не учитывает. Только тяжёлых считают.


Судя по количеству тестов (6000 на 35 млн населения), тесты делают только средне- и тяжелобольным. У которых не такой уж и большой шанс выкарабкаться.
Лекгобольных никто не считает, оттого и соотношение таково.
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 10:08

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Пациент, болевший коронавирусом Covid-19, скончался в Александровской больнице Киева. Об этом сообщила главный врач больницы Людмила Антоненко в Facebook.

По словам Антоненко, пациент был в тяжелом состоянии на протяжении нескольких недель, с прогрессирующим ухудшением. Он был подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), но это не помогло спасти ему жизнь.

В инфекционном отделении больницы на 6 апреля пребывают 65 пациентов, из которых 43 – с подтвержденным коронавирусом, 20 – с подозрением, четыре – в реанимации, один – на ЭКМО.

https://newsone.ua/news/accidents/lechili-neskolko-nedel-v-kieve-patsient-s-koronavirusom-skonchalsja.html
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http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 10:13

Frant ,

Тому треба дивитись на спіівдношення захворівші/померлі.


Не потрібно туди дивитись. Серед них помре ще багато хто (враховуючи знову таки співвідношення померлі/виздоровівші).
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 10:19

  Shram написав:
  Hotab написав:Украина:
45/28.. закопанные/выздоровевшие..
Одного меня смущает такое соотношение??
Явно же гораздо больше болеет и успешно выздоравливает. Только их никто не учитывает. Только тяжёлых считают.


Судя по количеству тестов (6000 на 35 млн населения), тесты делают только средне- и тяжелобольным. У которых не такой уж и большой шанс выкарабкаться.
Лекгобольных никто не считает, оттого и соотношение таково.


это верно. легкобольных никто не считает, потому что для этого нужно проводить тесты, а это неподъемная задача, поэтому такие больные продолжают, в меру ограничений карантина, заражать других, часть из которых становятся средне- и тяжелобольными и попадают в статистику.

исходя из этой логики, на 1400 официальных зараженных должно быть в 5-6 раз больше легко больных и бессимптомников. но учитывая, что у нас люди идут в больницу уже только начиная загибаться, то вероятно это соотношение может быть и 10 раз (т.е. у нас меньшее кол-во госпитализированных от числа зараженных)

но я думаю, что и тяжелых до сих пор не всех учитывают. они тихо умирают от сердечной недостаточности, диабета, и прочих обыденных хворей, которые усугубляет короновирус
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 10:19

  vetka написав:
  Пенсионер написав:В Епіцентрі з'явились у продажу маски українського виробництва. 149 грн. за 10 штук.

Не 149, а 119 грн.

Может и так, чек не сохранил.
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Вів 07 кві, 2020 10:33
ЛОБ

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