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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 798799800801

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 122
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
20%
24
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
13
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
14%
17
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
5
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
7
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
17%
21
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
7
Найманий працівник, втратив роботу
4%
5
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
19%
23
Всього голосів : 122
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 10:23

  19yuriy91 написав:Если бы в парках придерживались правил карантина - их бы разрешили посещать, - главный санврач Ляшко
"Мы понимаем, что если бы в парках придерживались тех вещей, которые мы пропагандируем: чтобы был социальный разрыв, чтобы не контактировали, их можно было бы разрешить. К сожалению, ситуация не такая. К сожалению, мы еще не можем дорасти до того уровня сознания, когда предлагают воздержаться от контактов и мы будем воздерживаться от этих контактов", - рассказал главный санврач.
народец глупый оказался :D

Супер! Если бы все водители соблюдали правила дорожного движения, мы бы разрешили ездить по дорогам, а вот если бы все предприниматели платили все положенные налоги, мы бы даже могли разрешить народу заниматься предпринимательской деятельностью! О как!
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 10:23

  Frant написав:.......
Добре, що ввели карантин. Якби зе-уроти не продали в лютому 95 т масок і костюмів за кордон - було би ще краще.
......

Задушив би невігласів. Власними руками! Щоб не сіяли паніку серед нароту!

Це Ви знову про себе?
Як завжди.
Костюмы нужны для медперсонала. Они уже есть. Раньше они были не нужны.
Маски уже тоже есть. Но даже сейчас в них ходят далеко не все. Так что проблема больше не в их наличии, а в применении.
Но Вы продолжайте разгонять зраду и подтверждать гордое звание политической проститутки.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 10:26

  varlo написав:Пациент, болевший коронавирусом Covid-19, скончался в Александровской больнице Киева. Об этом сообщила главный врач больницы Людмила Антоненко в Facebook.

По словам Антоненко, пациент был в тяжелом состоянии на протяжении нескольких недель, с прогрессирующим ухудшением. Он был подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), но это не помогло спасти ему жизнь.

В инфекционном отделении больницы на 6 апреля пребывают 65 пациентов, из которых 43 – с подтвержденным коронавирусом, 20 – с подозрением, четыре – в реанимации, один – на ЭКМО.

https://newsone.ua/news/accidents/lechili-neskolko-nedel-v-kieve-patsient-s-koronavirusom-skonchalsja.html

Так бы инсультников спасали в больницах райцентров! :evil:
Востаннє редагувалось vetka в Вів 07 кві, 2020 10:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 10:26

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Якщо порушу закон, то піду у відставку сам - Зеленський
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 10:27

с месяц назад переболел сын и пол класса с родичами - якобы грипп. температура 40 ничем не сбивается (потом у некоторых падала до 35), немог дышать - еле вычухали. два однакашника и одноклассница с похожими симптомами, у мужиков с воспалением лёгких. у одного сосед притаранил кислородную подушку. слабо верится в совпадения...
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 10:36

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Ну -от реально визначити справжню хворобу можна тільки провівши лабораторну діагностику . Це довго і дорого насправді . Бо всі ці швидкі тести - достатньо статистично брехливі . Так що хто чим хворів - грип , ГРВІ , коронавірус - і який конкретно - все одно невідомо . Симптоми достатньо близькі . Я колись в дитинстві щоб побути дома - облизав сестри ( якраз хворіла грипом - чи чимсь таким ) ложку . Результат - запалення легенів - три тижні лікування ... А у неї - звичайний грип ( як на все це кажуть ) .
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 10:36

  flyman написав:Якщо порушу закон, то піду у відставку сам - Зеленський

Давайте не будем обсуждать здесь юридические вопросы.
Это совершенно другой аспект.
Если хотите, создайте соответствующую ветку.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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Вів 07 кві, 2020 10:33
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