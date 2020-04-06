19yuriy91 написав:Если бы в парках придерживались правил карантина - их бы разрешили посещать, - главный санврач Ляшко "Мы понимаем, что если бы в парках придерживались тех вещей, которые мы пропагандируем: чтобы был социальный разрыв, чтобы не контактировали, их можно было бы разрешить. К сожалению, ситуация не такая. К сожалению, мы еще не можем дорасти до того уровня сознания, когда предлагают воздержаться от контактов и мы будем воздерживаться от этих контактов", - рассказал главный санврач. народец глупый оказался
Супер! Если бы все водители соблюдали правила дорожного движения, мы бы разрешили ездить по дорогам, а вот если бы все предприниматели платили все положенные налоги, мы бы даже могли разрешить народу заниматься предпринимательской деятельностью! О как!
Frant написав:....... Добре, що ввели карантин. Якби зе-уроти не продали в лютому 95 т масок і костюмів за кордон - було би ще краще. ......
Задушив би невігласів. Власними руками! Щоб не сіяли паніку серед нароту!
Це Ви знову про себе? Як завжди. Костюмы нужны для медперсонала. Они уже есть. Раньше они были не нужны. Маски уже тоже есть. Но даже сейчас в них ходят далеко не все. Так что проблема больше не в их наличии, а в применении. Но Вы продолжайте разгонять зраду и подтверждать гордое звание политической проститутки.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
varlo написав:Пациент, болевший коронавирусом Covid-19, скончался в Александровской больнице Киева. Об этом сообщила главный врач больницы Людмила Антоненко в Facebook.
По словам Антоненко, пациент был в тяжелом состоянии на протяжении нескольких недель, с прогрессирующим ухудшением. Он был подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), но это не помогло спасти ему жизнь.
В инфекционном отделении больницы на 6 апреля пребывают 65 пациентов, из которых 43 – с подтвержденным коронавирусом, 20 – с подозрением, четыре – в реанимации, один – на ЭКМО.
с месяц назад переболел сын и пол класса с родичами - якобы грипп. температура 40 ничем не сбивается (потом у некоторых падала до 35), немог дышать - еле вычухали. два однакашника и одноклассница с похожими симптомами, у мужиков с воспалением лёгких. у одного сосед притаранил кислородную подушку. слабо верится в совпадения...
Ну -от реально визначити справжню хворобу можна тільки провівши лабораторну діагностику . Це довго і дорого насправді . Бо всі ці швидкі тести - достатньо статистично брехливі . Так що хто чим хворів - грип , ГРВІ , коронавірус - і який конкретно - все одно невідомо . Симптоми достатньо близькі . Я колись в дитинстві щоб побути дома - облизав сестри ( якраз хворіла грипом - чи чимсь таким ) ложку . Результат - запалення легенів - три тижні лікування ... А у неї - звичайний грип ( як на все це кажуть ) .