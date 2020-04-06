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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 799800801802

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 124
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
19%
24
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
10%
13
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
15%
19
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
5
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
6%
7
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
17%
21
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
7
Найманий працівник, втратив роботу
4%
5
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
19%
23
Всього голосів : 124
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 11:39

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Hotab написав:Frant ,

Тому треба дивитись на спіівдношення захворівші/померлі.


Не потрібно туди дивитись. Серед них помре ще багато хто (враховуючи знову таки співвідношення померлі/виздоровівші).


Такое соотношение умерших и выздоровевших характерно сейчас для многих стран с числом зарегистрированных заболевших до тысячи-двух на этапе подьема эпидемии в стране.
Это связано с тем, что на начальном этапе с небольшой статистикой получается небольшой парадокс. Люди после диагностики коронавируса в среднем умирают быстрее, чем в среднем выздоравливают.
Условно так часто происходит, человек крепился, чуть температурил, подкашливал неделю, потом резко идет обострение, одышка, его срочно госпитализируют уже в плохом состоянии и диагностируют коронавирус. Дальше два пути, характерные для нас либо через несколько дней умирает, либо через недели две выздоравливает и его выписывают. Обратите внимание, образуется временной разрыв.
Через некоторое время после достижения пика эпидемии и начала падения заболеваемости в стране все эти странные соотношения умерших и выздоровевших приходят к более-менее вменяемым соотношениям.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 12:00

freeze Отже нам ще до піку далеко.
Цікаво,колеги, було б бачити в влрлдометрі чи інших статистиках крім числа тестований також і число осіб з підозрою. Тоді може краще вимальовувалась тенденція розвитку,прогалини в охопленості і темпах тестування і т ін.
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 12:10

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Частично карантин может продлиться до сентября — премьер
Возвращение к работе основной массы граждан Денис Шмыгаль прогнозирует с 15 мая

https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/chastichno-karantin-mozhet-prodlitsja-do-sentjab-367135/
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 12:14

  varlo написав:Частично карантин может продлиться до сентября — премьер
Возвращение к работе основной массы граждан Денис Шмыгаль прогнозирует с 15 мая

https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/chastichno-karantin-mozhet-prodlitsja-do-sentjab-367135/

Прикольно однако....
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 12:31

  varlo написав:Частично карантин может продлиться до сентября — премьер
Возвращение к работе основной массы граждан Денис Шмыгаль прогнозирует с 15 мая

https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/chastichno-karantin-mozhet-prodlitsja-do-sentjab-367135/


Варто було би представників укро-бидло-еліти та зеКоманди посадити на гауптавахту. За тупість, мародерство і небажання робити щось корисне для держави і народу.

Прогноз на найближчі кілька місяців:

"Найближчим часом усі наслідки карантину проявляться повною мірою. Зросте безробіття, а запаси закінчаться. Мільйони людей залишаться без засобів існування, не лише голодні, а й озвірілі від тривалого сидіння у квартирах. Зростуть вулична злочинність та домашнє насильство, алкоголізм та всі види психологічних негараздів, рівень сімейних нещасть і самогубств.

Через зупинку бізнесу державний бюджет недоотримуватиме все більше й більше грошей. Фінансування необхідних програм скорочуватиметься. Спроби вибити гроші з платників податків призведуть до закриття ще більшої кількості підприємств та кумулятивного згортання економічної активності.

Смертей від епідемії буде все більше й більше, і, незважаючи на занижену статистику, реальна картина в якийсь момент прорветься у масову свідомість та в медіа. До цього треба додати смерті від злиднів: від нестачі їжі та ліків, від хронічних хвороб, на які перевантажена система охорони здоров’я не має ресурсів, від глибоких депресій тощо.

Звичайною справою стануть розграбування магазинів і складів, вулична злочинність. Коли це явище набере масштабу, ресурсів Національної поліції та Національної гвардії не вистачатиме. Далі підуть неорганізовані голодні бунти, спочатку у малих містах, де немає роботи, та пошук винних. Винними будуть традиційні категорії: представники влади, інших національностей, просто заможні люди. Влада перебуватиме у стані повного паралічу."

https://uainfo.org/blogosphere/obshestv ... ekar-.html
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 12:32

Re: Эпидемия коронавируса в мире

varlo написав:Частично карантин может продлиться до сентября — премьер
Возвращение к работе основной массы граждан Денис Шмыгаль прогнозирует с 15 мая

https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/chastichno-karantin-mozhet-prodlitsja-do-sentjab-367135/


Тоже так думаю, с 15 мая на работу.
Востаннє редагувалось freeze в Вів 07 кві, 2020 12:34, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 12:33

Re: Эпидемия коронавируса в мире

«Наближається велике свято Пасхи, і багато людей збираються піти до церкви. Ми не можемо заборонити, це бажання кожного», - Кличко
:D
В парки не можна, а вірунам виявляється можна, незважаючи навіть на те, що саме по церквах дуже багато людей інфікувалося.
Однозначно гнати.
unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 12:34

  unicdima написав:а вірунам виявляється можна, незважаючи навіть на те, що саме по церквах дуже багато людей інфікувалося.

Головний московитський поп, намісник Києво-Печерської лаври - заразився короновірусом. Причому - давно. Собацюра, може, в Куршавелі відпочивав від "важкої праці"????
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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