unicdima написав: Frant написав: unicdima написав: а вірунам виявляється можна, незважаючи навіть на те, що саме по церквах дуже багато людей інфікувалося. а вірунам виявляється можна, незважаючи навіть на те, що саме по церквах дуже багато людей інфікувалося.

Головний московитський поп, намісник Києво-Печерської лаври - заразився короновірусом. Причому - давно. Собацюра, може, в Куршавелі відпочивав від "важкої праці"???? Головний московитський поп, намісник Києво-Печерської лаври - заразився короновірусом. Причому - давно. Собацюра, може, в Куршавелі відпочивав від "важкої праці"????

Цікаво Кличко якої конфесії, бо Усик та Ломаченко зі своїм маразмом саме московського патріархату. Цікаво Кличко якої конфесії, бо Усик та Ломаченко зі своїм маразмом саме московського патріархату.

того де на попа кажуть "батюшка" того де на попа кажуть "батюшка"

