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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 801802803804>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 129
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
19%
24
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
10%
13
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
16%
21
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
5%
6
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
7
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
17%
22
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
7
Найманий працівник, втратив роботу
4%
5
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
19%
24
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 12:40

  Frant написав:
  unicdima написав:а вірунам виявляється можна, незважаючи навіть на те, що саме по церквах дуже багато людей інфікувалося.

Головний московитський поп, намісник Києво-Печерської лаври - заразився короновірусом. Причому - давно. Собацюра, може, в Куршавелі відпочивав від "важкої праці"????

Цікаво Кличко якої конфесії, бо Усик та Ломаченко зі своїм маразмом саме московського патріархату.
unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 12:46

  unicdima написав:
  Frant написав:
  unicdima написав:а вірунам виявляється можна, незважаючи навіть на те, що саме по церквах дуже багато людей інфікувалося.

Головний московитський поп, намісник Києво-Печерської лаври - заразився короновірусом. Причому - давно. Собацюра, може, в Куршавелі відпочивав від "важкої праці"????

Цікаво Кличко якої конфесії, бо Усик та Ломаченко зі своїм маразмом саме московського патріархату.

того де на попа кажуть "батюшка"
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 12:47

  Frant написав:
  unicdima написав:а вірунам виявляється можна, незважаючи навіть на те, що саме по церквах дуже багато людей інфікувалося.

Головний московитський поп, намісник Києво-Печерської лаври - заразився короновірусом. Причому - давно. Собацюра, може, в Куршавелі відпочивав від "важкої праці"????


У них , виявляється , звідкись навіть тести на корону були - 13 тисяч передали ...
Москальські ?
Не до речі - але і японці чомусь захвилювалися - введять частково надзвичайний стан до 6 травня ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 12:57

  varlo написав:Частично карантин может продлиться до сентября — премьер
Возвращение к работе основной массы граждан Денис Шмыгаль прогнозирует с 15 мая

https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/chastichno-karantin-mozhet-prodlitsja-do-sentjab-367135/


Маски летом носить .
Надо по больше позлить людей .
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 12:58

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Сейчас будут лепить пик к 14 апреля а потом будут рассказывать про спад эпидемии .
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 13:01

Re: Эпидемия коронавируса в мире

интересно - какие долги в сфере ЖКХ образуются за 1 месяц и 12 дней - крантин
за счет городского бюджет их латать будем или забьем болт на ремонт труб
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 13:03

Николаев и коронавирус

В Николаевской областной инфекционной больнице, которая после заключения договора с Нацслужбой здоровья называется «Николаевским областным центром лечения инфекционных болезней», нет денег на выплату зарплат сотрудникам.

Об этом в социальной сети «Фейсбук» сообщила главврач Светлана Федорова.

«На сегодня у нас все печально: НСЗУ пока что ничего не выделила, через 3 дня аванс, платить людям нечем и неоткуда. Подписали договор с нсзу всего на один пакет. По непонятным причинам отказали а пакете «амбулаторном». Даже если потом, когда-нибудь, выделит деньги НСЗУ, не то, что на доплаты, на обычные зарплаты не хватит, таков размер. В условиях «деньги за пациентом» инфекционка работать не может и не должна. Если не поддержат местные бюджеты, можно смело закрывать больницу уже завтра», - написала Федорова в комментарии на странице Николаевского областного совета.

После уточняющего вопроса об обещанных правительством доплатах медработникам, Светлана Федоровна добавила, что о них речь не идет вообще — денег нет даже на минимальный аванс в тысячу гривен.

«Бог с ними, с доплатами. Вы что, поверили, что их кто то даст? Мне зарплату обычную платить нечем! Мне и по тысяче гривен всем раздать, вместо минималки, неоткуда!!!», - написала она.

Стоит напомнить, что областная инфекционная больница определена в Николаевской области как медучреждение, куда должны поступать изначально все заболевшие коронавирусом.

https://novosti-n.org/news/read/188465.html
rollo
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 13:07

Как решаются аварийные ситуации типа: сломался кран, лопнул гибкий шланг подвода и т.д.? Автомобилисты как с запчастями?
Я так понимаю, что все магазины закрыты?
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 13:13

  rollo написав:В Николаевской областной инфекционной больнице, которая после заключения договора с Нацслужбой здоровья называется «Николаевским областным центром лечения инфекционных болезней», нет денег на выплату зарплат сотрудникам.

Об этом в социальной сети «Фейсбук» сообщила главврач Светлана Федорова.

«На сегодня у нас все печально: НСЗУ пока что ничего не выделила, через 3 дня аванс, платить людям нечем и неоткуда. Подписали договор с нсзу всего на один пакет. По непонятным причинам отказали а пакете «амбулаторном». Даже если потом, когда-нибудь, выделит деньги НСЗУ, не то, что на доплаты, на обычные зарплаты не хватит, таков размер. В условиях «деньги за пациентом» инфекционка работать не может и не должна. Если не поддержат местные бюджеты, можно смело закрывать больницу уже завтра», - написала Федорова в комментарии на странице Николаевского областного совета.

После уточняющего вопроса об обещанных правительством доплатах медработникам, Светлана Федоровна добавила, что о них речь не идет вообще — денег нет даже на минимальный аванс в тысячу гривен.

«Бог с ними, с доплатами. Вы что, поверили, что их кто то даст? Мне зарплату обычную платить нечем! Мне и по тысяче гривен всем раздать, вместо минималки, неоткуда!!!», - написала она.

Стоит напомнить, что областная инфекционная больница определена в Николаевской области как медучреждение, куда должны поступать изначально все заболевшие коронавирусом.

https://novosti-n.org/news/read/188465.html

Сорри, что не по теме, но я б, будь воля, запретил чиновникам всех мастей грохать евроремонты в своих кабинетах, кожаные кресла под зад, кофейные автоматы и т.п., пока не обеспечат нормальные условия в местах для пересичных.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 13:16

  detroytred написав:Как решаются аварийные ситуации типа: сломался кран, лопнул гибкий шланг подвода и т.д.? Автомобилисты как с запчастями?
Я так понимаю, что все магазины закрыты?


Ну - Інтернет то працюють - еxist для авто , розетка чи епіцентр для всього іншого ... Аби Нова пошта працювала ...
Puente
 
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Вів 07 кві, 2020 12:28
ЛОБ

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