Официально автосервис закрыт, но по звонку, постоянного клиента загонят в бокс и отремонтят.
Оплата налом вчерную.
Знакомый так на днях подвеску делал.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 07 кві, 2020 13:25
Официально автосервис закрыт, но по звонку, постоянного клиента загонят в бокс и отремонтят.
Оплата налом вчерную.
Знакомый так на днях подвеску делал.
Теперь уже точно не вернусь
Додано: Вів 07 кві, 2020 13:41
Большая просьба к модераторам!
Чтобы избежать превращения ветки в мусорку по образцу политветки, забаньте Krovosisi и Frant или хотя бы удаляйте как флуд такие их посты, как в 11.31 и 11.33.
Заранее благодарен.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Вів 07 кві, 2020 13:46
Re: Эпидемия коронавируса в мире
У меня большинство партнеров в рознице перешло на такой режим работы - на дверях крупными буквами написано Закрыто карантин. Работаем только онлайн, справки по телефону.
Звоните, если постоянный клиент, вас пускают внутрь, спокойно выбираете и покупаете.
В другом случае вам или доставят домой, или просто вынесут на улицу.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Вів 07 кві, 2020 13:53
с 18мин о "феномене" германии и италии
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