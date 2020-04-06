RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 801802803804

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 129
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
19%
24
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
10%
13
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
16%
21
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
5%
6
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
7
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
17%
22
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
7
Найманий працівник, втратив роботу
4%
5
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
19%
24
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 13:25

  detroytred написав:Как решаются аварийные ситуации типа: сломался кран, лопнул гибкий шланг подвода и т.д.? Автомобилисты как с запчастями?
Я так понимаю, что все магазины закрыты?


Официально автосервис закрыт, но по звонку, постоянного клиента загонят в бокс и отремонтят.
Оплата налом вчерную.
Знакомый так на днях подвеску делал.
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
Повідомлень: 3015
З нами з: 26.03.16
Подякував: 160 раз.
Подякували: 943 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 13:41

Большая просьба к модераторам!
Чтобы избежать превращения ветки в мусорку по образцу политветки, забаньте Krovosisi и Frant или хотя бы удаляйте как флуд такие их посты, как в 11.31 и 11.33.
Заранее благодарен.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 15962
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4396 раз.
Подякували: 4087 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 13:46

Re: Эпидемия коронавируса в мире

detroytred написав:Как решаются аварийные ситуации типа: сломался кран, лопнул гибкий шланг подвода и т.д.? Автомобилисты как с запчастями?
Я так понимаю, что все магазины закрыты?


У меня большинство партнеров в рознице перешло на такой режим работы - на дверях крупными буквами написано Закрыто карантин. Работаем только онлайн, справки по телефону.

Звоните, если постоянный клиент, вас пускают внутрь, спокойно выбираете и покупаете.
В другом случае вам или доставят домой, или просто вынесут на улицу.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 16164
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4092 раз.
Подякували: 6403 раз.
 
Профіль
21
3
5
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 13:53

с 18мин о "феномене" германии и италии
https://www.youtube.com/watch?v=Yn66pkssF1Q
19yuriy91
 
Повідомлень: 2527
З нами з: 15.09.12
Подякував: 239 раз.
Подякували: 366 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 801802803804
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 2805 і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 688, 689, 690
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
6899 1538618
Переглянути останнє повідомлення
Вів 07 кві, 2020 12:28
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron