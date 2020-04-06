Официально автосервис закрыт, но по звонку, постоянного клиента загонят в бокс и отремонтят.
Оплата налом вчерную.
Знакомый так на днях подвеску делал.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 07 кві, 2020 13:25
Официально автосервис закрыт, но по звонку, постоянного клиента загонят в бокс и отремонтят.
Оплата налом вчерную.
Знакомый так на днях подвеску делал.
Теперь уже точно не вернусь
Додано: Вів 07 кві, 2020 13:41
Большая просьба к модераторам!
Чтобы избежать превращения ветки в мусорку по образцу политветки, забаньте Krovosisi и Frant или хотя бы удаляйте как флуд такие их посты, как в 11.31 и 11.33.
Заранее благодарен.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Вів 07 кві, 2020 13:46
Re: Эпидемия коронавируса в мире
У меня большинство партнеров в рознице перешло на такой режим работы - на дверях крупными буквами написано Закрыто карантин. Работаем только онлайн, справки по телефону.
Звоните, если постоянный клиент, вас пускают внутрь, спокойно выбираете и покупаете.
В другом случае вам или доставят домой, или просто вынесут на улицу.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Вів 07 кві, 2020 13:53
с 18мин о "феномене" германии и италии
Додано: Вів 07 кві, 2020 14:15
В Средневековье европейцы при эпидемиях чумы жгли красивых женщин.
Хорошо прогрессировали, хоть жгут не женщин , а устройства связи.
Теперь уже точно не вернусь
Додано: Вів 07 кві, 2020 14:19
Re: Эпидемия коронавируса в мире
как вести себя , если к вам подошла полиция. Рекомендации.
Додано: Вів 07 кві, 2020 14:43
Знакомому повезло.
Как всегда, все решается через опу.
Додано: Вів 07 кві, 2020 14:54
К тому времени еще всех кого Зе сказали забрать не вернут, думаю этот срок оптимистичен.
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Додано: Вів 07 кві, 2020 14:54
Не знаю, неделю назад ремонтировался (тоже амортизаторы), оплачивал картой, как обычно.
Сегодня знакомый покупал аккумулятор - тоже в магазине.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Вів 07 кві, 2020 14:55
Александр Алиев, экс-полузащитник киевского Динамо и сборной Украины, который неоднократно и публично заявлял о том, что коронавирус это фейк и выдумка - заболел. У него после прогулки в киевском парке на Оболони поднялась температура и он попросил у своих подписчиков в сториз Instagram совета, что же ему теперь делать.
"Скажите, что делать. Температура 37,4-37,5. Чувствую себя хорошо, только кашель. Что скажете? Я просто заболел, простыл или как? Пока самочувствие нормальное у меня. Почему интересуюсь? Есть ли смысл вызывать скорую? Почитаю любые комментарии, будет очень приятно, если что-то посоветуете. Вот это я прогулялся сегодня", - говорит Александр Алиев.
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