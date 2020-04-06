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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 802803804805806>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 132
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
18%
24
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
10%
13
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
17%
23
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
5%
6
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
7
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
17%
22
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
7
Найманий працівник, втратив роботу
4%
5
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
19%
25
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 13:25

  detroytred написав:Как решаются аварийные ситуации типа: сломался кран, лопнул гибкий шланг подвода и т.д.? Автомобилисты как с запчастями?
Я так понимаю, что все магазины закрыты?


Официально автосервис закрыт, но по звонку, постоянного клиента загонят в бокс и отремонтят.
Оплата налом вчерную.
Знакомый так на днях подвеску делал.
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 13:41

Большая просьба к модераторам!
Чтобы избежать превращения ветки в мусорку по образцу политветки, забаньте Krovosisi и Frant или хотя бы удаляйте как флуд такие их посты, как в 11.31 и 11.33.
Заранее благодарен.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 13:46

Re: Эпидемия коронавируса в мире

detroytred написав:Как решаются аварийные ситуации типа: сломался кран, лопнул гибкий шланг подвода и т.д.? Автомобилисты как с запчастями?
Я так понимаю, что все магазины закрыты?


У меня большинство партнеров в рознице перешло на такой режим работы - на дверях крупными буквами написано Закрыто карантин. Работаем только онлайн, справки по телефону.

Звоните, если постоянный клиент, вас пускают внутрь, спокойно выбираете и покупаете.
В другом случае вам или доставят домой, или просто вынесут на улицу.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 13:53

с 18мин о "феномене" германии и италии
https://www.youtube.com/watch?v=Yn66pkssF1Q
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 14:15

  ЛАД написав:
За последние несколько дней в Великобритании были испорчены по меньшей мере 20 вышек сотовой связи. Как сообщила 6 апреля газета The Guardian, акты вандализма вызваны популярностью теории заговора, согласно которой распространение коронавируса может быть связано с сетями 5G.
По информации издания, 2 апреля вандалы, предположительно, подожгли вышку в Бирмингеме, и с тех пор количество таких преступлений выросло.

На большинстве из поврежденных вышек еще не были установлены устройства для построения сетей 5G. При этом ущерб нанесен 3G- и 4G-оборудованию.
.....



В Средневековье европейцы при эпидемиях чумы жгли красивых женщин.
Хорошо прогрессировали, хоть жгут не женщин , а устройства связи.
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 14:19

Re: Эпидемия коронавируса в мире

как вести себя , если к вам подошла полиция. Рекомендации.
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 14:43

  Shram написав:
  detroytred написав:Как решаются аварийные ситуации типа: сломался кран, лопнул гибкий шланг подвода и т.д.? Автомобилисты как с запчастями?
Я так понимаю, что все магазины закрыты?


Официально автосервис закрыт, но по звонку, постоянного клиента загонят в бокс и отремонтят.
Оплата налом вчерную.
Знакомый так на днях подвеску делал.

Знакомому повезло.
Как всегда, все решается через опу.
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 14:54

  varlo написав:Частично карантин может продлиться до сентября — премьер
Возвращение к работе основной массы граждан Денис Шмыгаль прогнозирует с 15 мая

https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/chastichno-karantin-mozhet-prodlitsja-do-sentjab-367135/

К тому времени еще всех кого Зе сказали забрать не вернут, думаю этот срок оптимистичен.
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 14:54

  Shram написав:
  detroytred написав:Как решаются аварийные ситуации типа: сломался кран, лопнул гибкий шланг подвода и т.д.? Автомобилисты как с запчастями?
Я так понимаю, что все магазины закрыты?


Официально автосервис закрыт, но по звонку, постоянного клиента загонят в бокс и отремонтят.
Оплата налом вчерную.
Знакомый так на днях подвеску делал.

Не знаю, неделю назад ремонтировался (тоже амортизаторы), оплачивал картой, как обычно.
Сегодня знакомый покупал аккумулятор - тоже в магазине.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 14:55

Александр Алиев, экс-полузащитник киевского Динамо и сборной Украины, который неоднократно и публично заявлял о том, что коронавирус это фейк и выдумка - заболел. У него после прогулки в киевском парке на Оболони поднялась температура и он попросил у своих подписчиков в сториз Instagram совета, что же ему теперь делать.

"Скажите, что делать. Температура 37,4-37,5. Чувствую себя хорошо, только кашель. Что скажете? Я просто заболел, простыл или как? Пока самочувствие нормальное у меня. Почему интересуюсь? Есть ли смысл вызывать скорую? Почитаю любые комментарии, будет очень приятно, если что-то посоветуете. Вот это я прогулялся сегодня", - говорит Александр Алиев.
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Вів 07 кві, 2020 12:28
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