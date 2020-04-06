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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 803804805806>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 132
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
18%
24
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
10%
13
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
17%
23
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
5%
6
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
7
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
17%
22
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
7
Найманий працівник, втратив роботу
4%
5
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
19%
25
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 15:01

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Состояние здоровья главы правительства Великобритании Бориса Джонсона, заразившегося коронавирусом, продолжает ухудшаться. Он находится в отделении интенсивной терапии лондонской больницы Святого Томаса, где лежат самые тяжелые больные.

Об этом пишет во вторник, 7 апреля, британская пресса и, в частности, издание The Sun.

У Бориса Джонсона, за которым установлен круглосуточный контроль, диагностировано затрудненное дыхание, в связи с чем в его организм подают кислород. Однако врачи отмечают: они не уверены, что причиной такого состояния является пневмония.

Уилл Уолден, занимавший пост директора по коммуникациям при мэрии Лондона, возглавляемой Джонсоном, утверждал в интервью BBC Radio 4, что его экс-босс "намного крепче, чем он выглядит". Он напоминает, что Джонсон совершает ежедневные пробежки, не курит, пьет в меру и регулярно играет в теннис. "Если кто-то хорошо подгоовлен физически и умственно для борьбы с болезнью, то это наш премьер", – приводит пресса слова Уолдена.

http://newsru.co.il/world/07apr2020/boris476.html
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 15:07

  kwon написав:Александр Алиев, ...... публично заявлял о том, что коронавирус это фейк и выдумка - заболел. У него после прогулки в киевском парке на Оболони поднялась температура и он попросил у своих подписчиков в сториз Instagram совета, что же ему теперь делать..........


Без злорадства, просто для тех кто верит в заговоры, спиритизм и в Папу Карло:
предложите созвать пресс-конференцию по случаю "болезни" и перещупать все микрофоны.
Для надёжности.
Krovosisi
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 15:07

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Не знаю , чи бачили :
Невикористання мобільного додатка Дія для контролю за дотриманням режиму обсервації буде прирівнюватися до порушення карантинних заходів і каратися штрафами.

Протягом дня два тижні людині на обсервації буде приходити до 10 push-повідомлень. Щоразу їй потрібно буде зробити своє фото. Під час фотографування буде вмикатися геолокація.

Просте питання - а якщо у людини смартфона немає - терміново треба купити ?
Puente
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 15:08

  kwon написав:Александр Алиев, экс-полузащитник киевского Динамо и сборной Украины, который неоднократно и публично заявлял о том, что коронавирус это фейк и выдумка - заболел. У него после прогулки в киевском парке на Оболони поднялась температура и он попросил у своих подписчиков в сториз Instagram совета, что же ему теперь делать.

"Скажите, что делать. Температура 37,4-37,5. Чувствую себя хорошо, только кашель. Что скажете? Я просто заболел, простыл или как? Пока самочувствие нормальное у меня. Почему интересуюсь? Есть ли смысл вызывать скорую? Почитаю любые комментарии, будет очень приятно, если что-то посоветуете. Вот это я прогулялся сегодня", - говорит Александр Алиев.

какой же он тупой.
unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 15:09

  varlo написав:Состояние здоровья главы правительства Великобритании Бориса Джонсона, заразившегося коронавирусом, продолжает ухудшаться. Он находится в отделении интенсивной терапии лондонской больницы Святого Томаса, где лежат самые тяжелые больные.

Об этом пишет во вторник, 7 апреля, британская пресса и, в частности, издание The Sun.

У Бориса Джонсона, за которым установлен круглосуточный контроль, диагностировано затрудненное дыхание, в связи с чем в его организм подают кислород. Однако врачи отмечают: они не уверены, что причиной такого состояния является пневмония.

Уилл Уолден, занимавший пост директора по коммуникациям при мэрии Лондона, возглавляемой Джонсоном, утверждал в интервью BBC Radio 4, что его экс-босс "намного крепче, чем он выглядит". Он напоминает, что Джонсон совершает ежедневные пробежки, не курит, пьет в меру и регулярно играет в теннис. "Если кто-то хорошо подгоовлен физически и умственно для борьбы с болезнью, то это наш премьер", – приводит пресса слова Уолдена.

http://newsru.co.il/world/07apr2020/boris476.html

И что тут такого? В мире сотни тысяч тяжелых больных умирает от всего чего угодно, а этот чем лучше других, что только о нем и пишут весь день??
vetka
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 15:12

  varlo написав:Состояние здоровья главы правительства Великобритании Бориса Джонсона, заразившегося коронавирусом, продолжает ухудшаться. Он находится в отделении интенсивной терапии лондонской больницы Святого Томаса, где лежат самые тяжелые больные.

Об этом пишет во вторник, 7 апреля, британская пресса и, в частности, издание The Sun.

Пандемія, як і нова світова релігія, карає тих, хто в неї не вірить. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 15:14

  rollo написав:В Николаевской областной инфекционной больнице, которая после заключения договора с Нацслужбой здоровья называется «Николаевским областным центром лечения инфекционных болезней», нет денег на выплату зарплат сотрудникам.

Об этом в социальной сети «Фейсбук» сообщила главврач Светлана Федорова.

«На сегодня у нас все печально: НСЗУ пока что ничего не выделила, через 3 дня аванс, платить людям нечем и неоткуда. Подписали договор с нсзу всего на один пакет. По непонятным причинам отказали а пакете «амбулаторном». Даже если потом, когда-нибудь, выделит деньги НСЗУ, не то, что на доплаты, на обычные зарплаты не хватит, таков размер. В условиях «деньги за пациентом» инфекционка работать не может и не должна. Если не поддержат местные бюджеты, можно смело закрывать больницу уже завтра», - написала Федорова в комментарии на странице Николаевского областного совета.

После уточняющего вопроса об обещанных правительством доплатах медработникам, Светлана Федоровна добавила, что о них речь не идет вообще — денег нет даже на минимальный аванс в тысячу гривен.

«Бог с ними, с доплатами. Вы что, поверили, что их кто то даст? Мне зарплату обычную платить нечем! Мне и по тысяче гривен всем раздать, вместо минималки, неоткуда!!!», - написала она.

Стоит напомнить, что областная инфекционная больница определена в Николаевской области как медучреждение, куда должны поступать изначально все заболевшие коронавирусом.

https://novosti-n.org/news/read/188465.html

Может стоит главврачу делом заняться, а не посты в ФБ выставлять?
vetka
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 15:15

  vetka написав:...а этот чем лучше других, что только о нем и пишут весь день??

есть люди, на новостях о которых фунт двигается на 4 фигуры туда/сюда. потому говорят и пишут.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 15:16

  kwon написав:Александр Алиев, экс-полузащитник киевского Динамо и сборной Украины, который неоднократно и публично заявлял о том, что коронавирус это фейк и выдумка - заболел. У него после прогулки в киевском парке на Оболони поднялась температура и он попросил у своих подписчиков в сториз Instagram совета, что же ему теперь делать.

"Скажите, что делать. Температура 37,4-37,5. Чувствую себя хорошо, только кашель. Что скажете? Я просто заболел, простыл или как? Пока самочувствие нормальное у меня. Почему интересуюсь? Есть ли смысл вызывать скорую? Почитаю любые комментарии, будет очень приятно, если что-то посоветуете. Вот это я прогулялся сегодня", - говорит Александр Алиев.

источник инфы?
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 15:17

  varlo написав:Состояние здоровья главы правительства Великобритании Бориса Джонсона, заразившегося коронавирусом, продолжает ухудшаться. Он находится в отделении интенсивной терапии лондонской больницы Святого Томаса, где лежат самые тяжелые больные.

Об этом пишет во вторник, 7 апреля, британская пресса и, в частности, издание The Sun.

У Бориса Джонсона, за которым установлен круглосуточный контроль, диагностировано затрудненное дыхание, в связи с чем в его организм подают кислород. Однако врачи отмечают: они не уверены, что причиной такого состояния является пневмония.

Уилл Уолден, занимавший пост директора по коммуникациям при мэрии Лондона, возглавляемой Джонсоном, утверждал в интервью BBC Radio 4, что его экс-босс "намного крепче, чем он выглядит". Он напоминает, что Джонсон совершает ежедневные пробежки, не курит, пьет в меру и регулярно играет в теннис. "Если кто-то хорошо подгоовлен физически и умственно для борьбы с болезнью, то это наш премьер", – приводит пресса слова Уолдена.

http://newsru.co.il/world/07apr2020/boris476.html

Заедаться мне, что Боря Джонсон --- это классическая сакральная жертва.
dima_beleb
 
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