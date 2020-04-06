Состояние здоровья главы правительства Великобритании Бориса Джонсона, заразившегося коронавирусом, продолжает ухудшаться. Он находится в отделении интенсивной терапии лондонской больницы Святого Томаса, где лежат самые тяжелые больные.
Об этом пишет во вторник, 7 апреля, британская пресса и, в частности, издание The Sun.
У Бориса Джонсона, за которым установлен круглосуточный контроль, диагностировано затрудненное дыхание, в связи с чем в его организм подают кислород. Однако врачи отмечают: они не уверены, что причиной такого состояния является пневмония.
Уилл Уолден, занимавший пост директора по коммуникациям при мэрии Лондона, возглавляемой Джонсоном, утверждал в интервью BBC Radio 4, что его экс-босс "намного крепче, чем он выглядит". Он напоминает, что Джонсон совершает ежедневные пробежки, не курит, пьет в меру и регулярно играет в теннис. "Если кто-то хорошо подгоовлен физически и умственно для борьбы с болезнью, то это наш премьер", – приводит пресса слова Уолдена.
kwon написав:Александр Алиев, ...... публично заявлял о том, что коронавирус это фейк и выдумка - заболел. У него после прогулки в киевском парке на Оболони поднялась температура и он попросил у своих подписчиков в сториз Instagram совета, что же ему теперь делать..........
Без злорадства, просто для тех кто верит в заговоры, спиритизм и в Папу Карло: предложите созвать пресс-конференцию по случаю "болезни" и перещупать все микрофоны. Для надёжности.
kwon написав:Александр Алиев, экс-полузащитник киевского Динамо и сборной Украины, который неоднократно и публично заявлял о том, что коронавирус это фейк и выдумка - заболел. У него после прогулки в киевском парке на Оболони поднялась температура и он попросил у своих подписчиков в сториз Instagram совета, что же ему теперь делать.
"Скажите, что делать. Температура 37,4-37,5. Чувствую себя хорошо, только кашель. Что скажете? Я просто заболел, простыл или как? Пока самочувствие нормальное у меня. Почему интересуюсь? Есть ли смысл вызывать скорую? Почитаю любые комментарии, будет очень приятно, если что-то посоветуете. Вот это я прогулялся сегодня", - говорит Александр Алиев.
varlo написав:Состояние здоровья главы правительства Великобритании Бориса Джонсона, заразившегося коронавирусом, продолжает ухудшаться. Он находится в отделении интенсивной терапии лондонской больницы Святого Томаса, где лежат самые тяжелые больные.
Об этом пишет во вторник, 7 апреля, британская пресса и, в частности, издание The Sun.
У Бориса Джонсона, за которым установлен круглосуточный контроль, диагностировано затрудненное дыхание, в связи с чем в его организм подают кислород. Однако врачи отмечают: они не уверены, что причиной такого состояния является пневмония.
Уилл Уолден, занимавший пост директора по коммуникациям при мэрии Лондона, возглавляемой Джонсоном, утверждал в интервью BBC Radio 4, что его экс-босс "намного крепче, чем он выглядит". Он напоминает, что Джонсон совершает ежедневные пробежки, не курит, пьет в меру и регулярно играет в теннис. "Если кто-то хорошо подгоовлен физически и умственно для борьбы с болезнью, то это наш премьер", – приводит пресса слова Уолдена.
varlo написав:Состояние здоровья главы правительства Великобритании Бориса Джонсона, заразившегося коронавирусом, продолжает ухудшаться. Он находится в отделении интенсивной терапии лондонской больницы Святого Томаса, где лежат самые тяжелые больные.
Об этом пишет во вторник, 7 апреля, британская пресса и, в частности, издание The Sun.
Пандемія, як і нова світова релігія, карає тих, хто в неї не вірить.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
rollo написав:В Николаевской областной инфекционной больнице, которая после заключения договора с Нацслужбой здоровья называется «Николаевским областным центром лечения инфекционных болезней», нет денег на выплату зарплат сотрудникам.
Об этом в социальной сети «Фейсбук» сообщила главврач Светлана Федорова.
«На сегодня у нас все печально: НСЗУ пока что ничего не выделила, через 3 дня аванс, платить людям нечем и неоткуда. Подписали договор с нсзу всего на один пакет. По непонятным причинам отказали а пакете «амбулаторном». Даже если потом, когда-нибудь, выделит деньги НСЗУ, не то, что на доплаты, на обычные зарплаты не хватит, таков размер. В условиях «деньги за пациентом» инфекционка работать не может и не должна. Если не поддержат местные бюджеты, можно смело закрывать больницу уже завтра», - написала Федорова в комментарии на странице Николаевского областного совета.
После уточняющего вопроса об обещанных правительством доплатах медработникам, Светлана Федоровна добавила, что о них речь не идет вообще — денег нет даже на минимальный аванс в тысячу гривен.
«Бог с ними, с доплатами. Вы что, поверили, что их кто то даст? Мне зарплату обычную платить нечем! Мне и по тысяче гривен всем раздать, вместо минималки, неоткуда!!!», - написала она.
Стоит напомнить, что областная инфекционная больница определена в Николаевской области как медучреждение, куда должны поступать изначально все заболевшие коронавирусом.
kwon написав:Александр Алиев, экс-полузащитник киевского Динамо и сборной Украины, который неоднократно и публично заявлял о том, что коронавирус это фейк и выдумка - заболел. У него после прогулки в киевском парке на Оболони поднялась температура и он попросил у своих подписчиков в сториз Instagram совета, что же ему теперь делать.
"Скажите, что делать. Температура 37,4-37,5. Чувствую себя хорошо, только кашель. Что скажете? Я просто заболел, простыл или как? Пока самочувствие нормальное у меня. Почему интересуюсь? Есть ли смысл вызывать скорую? Почитаю любые комментарии, будет очень приятно, если что-то посоветуете. Вот это я прогулялся сегодня", - говорит Александр Алиев.
varlo написав:Состояние здоровья главы правительства Великобритании Бориса Джонсона, заразившегося коронавирусом, продолжает ухудшаться. Он находится в отделении интенсивной терапии лондонской больницы Святого Томаса, где лежат самые тяжелые больные.
Об этом пишет во вторник, 7 апреля, британская пресса и, в частности, издание The Sun.
У Бориса Джонсона, за которым установлен круглосуточный контроль, диагностировано затрудненное дыхание, в связи с чем в его организм подают кислород. Однако врачи отмечают: они не уверены, что причиной такого состояния является пневмония.
Уилл Уолден, занимавший пост директора по коммуникациям при мэрии Лондона, возглавляемой Джонсоном, утверждал в интервью BBC Radio 4, что его экс-босс "намного крепче, чем он выглядит". Он напоминает, что Джонсон совершает ежедневные пробежки, не курит, пьет в меру и регулярно играет в теннис. "Если кто-то хорошо подгоовлен физически и умственно для борьбы с болезнью, то это наш премьер", – приводит пресса слова Уолдена.