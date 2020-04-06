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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 803804805806

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 132
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
18%
24
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
10%
13
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
17%
23
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
5%
6
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
7
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
17%
22
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
7
Найманий працівник, втратив роботу
4%
5
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
19%
25
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 15:18

  Puente написав:Не знаю , чи бачили :
Невикористання мобільного додатка Дія для контролю за дотриманням режиму обсервації буде прирівнюватися до порушення карантинних заходів і каратися штрафами.

Протягом дня два тижні людині на обсервації буде приходити до 10 push-повідомлень. Щоразу їй потрібно буде зробити своє фото. Під час фотографування буде вмикатися геолокація.

Просте питання - а якщо у людини смартфона немає - терміново треба купити ?

а что делать, если нет смартфона?
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 15:20

  vetka написав:И что тут такого? В мире сотни тысяч тяжелых больных умирает от всего чего угодно, а этот чем лучше других, что только о нем и пишут весь день??

так работают инфо технологии: он есть сакральная жертва.
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 15:20

  Yuri_T написав:
  vetka написав:...а этот чем лучше других, что только о нем и пишут весь день??

есть люди, на новостях о которых фунт двигается на 4 фигуры туда/сюда. потому говорят и пишут.

А если он умрет, фунт вообще взлетит вверх что ли? И что с этого пересічному, которому скоро жрать будет нечего?
vetka
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 15:22

  vetka написав:
  Yuri_T написав:
  vetka написав:...а этот чем лучше других, что только о нем и пишут весь день??

есть люди, на новостях о которых фунт двигается на 4 фигуры туда/сюда. потому говорят и пишут.

А если он умрет, фунт вообще взлетит вверх что ли? И что с этого пересічному, которому скоро жрать будет нечего?

смерть Джонсона (реальная или фиктивная) должна сделать то, что и "сотня" на майдане - перевести процесс истерии в другое качество..
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 15:30

  vetka написав:А если он умрет, фунт вообще взлетит вверх что ли? И что с этого пересічному, которому скоро жрать будет нечего?

наш пересичный и не такое видел. переживёт.
вы как-то слишком прониклись.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 15:32

смерть Джонсона (реальная или фиктивная) должна сделать то, что и "сотня" на майдане - перевести процесс истерии в другое качество..

Угу. На одного пох.. їста стане меньше. Почав з брекзіта, а закінчить тим, що арійські британці не "чутливі" до китайського віруса.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 15:36

  dima_beleb написав:как вести себя , если к вам подошла полиция. Рекомендации.

иду по улице, едут менты пиарасы, без масок...
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 15:37

  Yuri_T написав:
  vetka написав:А если он умрет, фунт вообще взлетит вверх что ли? И что с этого пересічному, которому скоро жрать будет нечего?

наш пересичный и не такое видел. переживёт.
вы как-то слишком прониклись.

Мне как раз по фиг, это другие как-то сильно прониклись здоровьем этого Джонсона.
vetka
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 15:37

  Puente написав:Не знаю , чи бачили :
Невикористання мобільного додатка Дія для контролю за дотриманням режиму обсервації буде прирівнюватися до порушення карантинних заходів і каратися штрафами.

Протягом дня два тижні людині на обсервації буде приходити до 10 push-повідомлень. Щоразу їй потрібно буде зробити своє фото. Під час фотографування буде вмикатися геолокація.

Просте питання - а якщо у людини смартфона немає - терміново треба купити ?

Видели, причем чуть более подробно: https://korrespondent.net/ukraine/4214301-v-kabmyne-rasskazaly-kak-budut-kontrolyrovat-lyts-na-observatsyy

Звоночек тревожный, но пока это только хотелки министра цифровой трансформации, которому обидно, что он оказался на обочине борьбы с эпидемией.
Нормативки, предписывающей обязательное использование его суперприложения пока нет.
Ляпнул он это самостоятельно или его попросили подогреть ожидания закручивания гаек, узнать затруднительно.
Правовых методов заставить граждан приобретать дорогостоящее оборудование я не вижу, как и обязанности граждан уметь им пользоваться.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 15:41

  edvardd написав:
  dima_beleb написав:как вести себя , если к вам подошла полиция. Рекомендации.

иду по улице, едут менты пиарасы, без масок...

они власть. им можно. :D
dima_beleb
 
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