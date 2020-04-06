Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 07 кві, 2020 15:18
Puente написав:
Не знаю , чи бачили :
Невикористання мобільного додатка Дія для контролю за дотриманням режиму обсервації буде прирівнюватися до порушення карантинних заходів і каратися штрафами.
Протягом дня два тижні людині на обсервації буде приходити до 10 push-повідомлень. Щоразу їй потрібно буде зробити своє фото. Під час фотографування буде вмикатися геолокація.
Просте питання - а якщо у людини смартфона немає - терміново треба купити ?
а что делать, если нет смартфона?
dima_beleb
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Додано: Вів 07 кві, 2020 15:20
vetka написав:
И что тут такого? В мире сотни тысяч тяжелых больных умирает от всего чего угодно, а этот чем лучше других, что только о нем и пишут весь день??
так работают инфо технологии: он есть сакральная жертва.
dima_beleb
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Додано: Вів 07 кві, 2020 15:20
Yuri_T написав: vetka написав:
...а этот чем лучше других, что только о нем и пишут весь день??
есть люди, на новостях о которых фунт двигается на 4 фигуры туда/сюда. потому говорят и пишут.
А если он умрет, фунт вообще взлетит вверх что ли? И что с этого пересічному, которому скоро жрать будет нечего?
vetka
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Додано: Вів 07 кві, 2020 15:22
vetka написав: Yuri_T написав: vetka написав:
...а этот чем лучше других, что только о нем и пишут весь день??
есть люди, на новостях о которых фунт двигается на 4 фигуры туда/сюда. потому говорят и пишут.
А если он умрет, фунт вообще взлетит вверх что ли? И что с этого пересічному, которому скоро жрать будет нечего?
смерть Джонсона (реальная или фиктивная) должна сделать то, что и "сотня" на майдане - перевести процесс истерии в другое качество..
dima_beleb
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Додано: Вів 07 кві, 2020 15:30
vetka написав:
А если он умрет, фунт вообще взлетит вверх что ли? И что с этого пересічному, которому скоро жрать будет нечего?
наш пересичный и не такое видел. переживёт.
вы как-то слишком прониклись.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Yuri_T
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Додано: Вів 07 кві, 2020 15:32
смерть Джонсона (реальная или фиктивная) должна сделать то, что и "сотня" на майдане - перевести процесс истерии в другое качество..
Угу. На одного пох.. їста стане меньше. Почав з брекзіта, а закінчить тим, що арійські британці не "чутливі" до китайського віруса.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Вів 07 кві, 2020 15:36
dima_beleb написав:
как вести себя , если к вам подошла полиция. Рекомендации.
иду по улице, едут менты пиарасы, без масок...
edvardd
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Додано: Вів 07 кві, 2020 15:37
Yuri_T написав: vetka написав:
А если он умрет, фунт вообще взлетит вверх что ли? И что с этого пересічному, которому скоро жрать будет нечего?
наш пересичный и не такое видел. переживёт.
вы как-то слишком прониклись.
Мне как раз по фиг, это другие как-то сильно прониклись здоровьем этого Джонсона.
vetka
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Додано: Вів 07 кві, 2020 15:37
Puente написав:
Не знаю , чи бачили :
Невикористання мобільного додатка Дія для контролю за дотриманням режиму обсервації буде прирівнюватися до порушення карантинних заходів і каратися штрафами.
Протягом дня два тижні людині на обсервації буде приходити до 10 push-повідомлень. Щоразу їй потрібно буде зробити своє фото. Під час фотографування буде вмикатися геолокація.
Просте питання - а якщо у людини смартфона немає - терміново треба купити ?
Видели, причем чуть более подробно:
https://korrespondent.net/ukraine/4214301-v-kabmyne-rasskazaly-kak-budut-kontrolyrovat-lyts-na-observatsyy
Звоночек тревожный, но пока это только хотелки министра цифровой трансформации, которому обидно, что он оказался на обочине борьбы с эпидемией.
Нормативки, предписывающей обязательное использование его суперприложения пока нет.
Ляпнул он это самостоятельно или его попросили подогреть ожидания закручивания гаек, узнать затруднительно.
Правовых методов заставить граждан приобретать дорогостоящее оборудование я не вижу, как и обязанности граждан уметь им пользоваться.
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Додано: Вів 07 кві, 2020 15:41
edvardd написав: dima_beleb написав:
как вести себя , если к вам подошла полиция. Рекомендации.
иду по улице, едут менты пиарасы, без масок...
они власть. им можно.
dima_beleb
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