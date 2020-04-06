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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 803804805806 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 132 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 18% 24 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 10% 13 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 17% 23 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 5% 6 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 7 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 17% 22 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 5% 7 Найманий працівник, втратив роботу 4% 5 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 19% 25 Всього голосів : 132 Додано: Вів 07 кві, 2020 15:18 Puente написав: Не знаю , чи бачили :

Невикористання мобільного додатка Дія для контролю за дотриманням режиму обсервації буде прирівнюватися до порушення карантинних заходів і каратися штрафами.



Протягом дня два тижні людині на обсервації буде приходити до 10 push-повідомлень. Щоразу їй потрібно буде зробити своє фото. Під час фотографування буде вмикатися геолокація.



Просте питання - а якщо у людини смартфона немає - терміново треба купити ? Не знаю , чи бачили :Невикористання мобільного додатка Дія для контролю за дотриманням режиму обсервації буде прирівнюватися до порушення карантинних заходів і каратися штрафами.Протягом дня два тижні людині на обсервації буде приходити до 10 push-повідомлень. Щоразу їй потрібно буде зробити своє фото. Під час фотографування буде вмикатися геолокація.Просте питання - а якщо у людини смартфона немає - терміново треба купити ?

а что делать, если нет смартфона? а что делать, если нет смартфона? dima_beleb Повідомлень: 536 З нами з: 11.10.18 Подякував: 15 раз. Подякували: 94 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 кві, 2020 15:20 vetka написав: И что тут такого? В мире сотни тысяч тяжелых больных умирает от всего чего угодно, а этот чем лучше других, что только о нем и пишут весь день?? И что тут такого? В мире сотни тысяч тяжелых больных умирает от всего чего угодно, а этот чем лучше других, что только о нем и пишут весь день??

так работают инфо технологии: он есть сакральная жертва. так работают инфо технологии: он есть сакральная жертва. dima_beleb Повідомлень: 536 З нами з: 11.10.18 Подякував: 15 раз. Подякували: 94 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 кві, 2020 15:20 Yuri_T написав: vetka написав: ...а этот чем лучше других, что только о нем и пишут весь день?? ...а этот чем лучше других, что только о нем и пишут весь день??

есть люди, на новостях о которых фунт двигается на 4 фигуры туда/сюда. потому говорят и пишут. есть люди, на новостях о которых фунт двигается на 4 фигуры туда/сюда. потому говорят и пишут.

А если он умрет, фунт вообще взлетит вверх что ли? И что с этого пересічному, которому скоро жрать будет нечего? А если он умрет, фунт вообще взлетит вверх что ли? И что с этого пересічному, которому скоро жрать будет нечего? vetka Повідомлень: 6418 З нами з: 04.03.14 Подякував: 400 раз. Подякували: 1065 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 кві, 2020 15:22 vetka написав: Yuri_T написав: vetka написав: ...а этот чем лучше других, что только о нем и пишут весь день?? ...а этот чем лучше других, что только о нем и пишут весь день??

есть люди, на новостях о которых фунт двигается на 4 фигуры туда/сюда. потому говорят и пишут. есть люди, на новостях о которых фунт двигается на 4 фигуры туда/сюда. потому говорят и пишут.

А если он умрет, фунт вообще взлетит вверх что ли? И что с этого пересічному, которому скоро жрать будет нечего? А если он умрет, фунт вообще взлетит вверх что ли? И что с этого пересічному, которому скоро жрать будет нечего?

смерть Джонсона (реальная или фиктивная) должна сделать то, что и "сотня" на майдане - перевести процесс истерии в другое качество.. смерть Джонсона (реальная или фиктивная) должна сделать то, что и "сотня" на майдане - перевести процесс истерии в другое качество.. dima_beleb Повідомлень: 536 З нами з: 11.10.18 Подякував: 15 раз. Подякували: 94 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 кві, 2020 15:30 vetka написав: А если он умрет, фунт вообще взлетит вверх что ли? И что с этого пересічному, которому скоро жрать будет нечего? А если он умрет, фунт вообще взлетит вверх что ли? И что с этого пересічному, которому скоро жрать будет нечего?

наш пересичный и не такое видел. переживёт.

вы как-то слишком прониклись. наш пересичный и не такое видел. переживёт.вы как-то слишком прониклись. Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Yuri_T 1

Повідомлень: 14567 З нами з: 09.10.08 Подякував: 1938 раз. Подякували: 4289 раз. Профіль 5 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 кві, 2020 15:32 смерть Джонсона (реальная или фиктивная) должна сделать то, что и "сотня" на майдане - перевести процесс истерии в другое качество..

Угу. На одного пох.. їста стане меньше. Почав з брекзіта, а закінчить тим, що арійські британці не "чутливі" до китайського віруса. Угу. На одного пох.. їста стане меньше. Почав з брекзіта, а закінчить тим, що арійські британці не "чутливі" до китайського віруса. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10289 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1125 раз. Подякували: 1245 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 кві, 2020 15:36 dima_beleb написав: как вести себя , если к вам подошла полиция. Рекомендации.

как вести себя , если к вам подошла полиция. Рекомендации.

иду по улице, едут менты пиарасы, без масок... иду по улице, едут менты пиарасы, без масок... edvardd

Повідомлень: 6207 З нами з: 20.11.08 Подякував: 97 раз. Подякували: 1554 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 кві, 2020 15:37 Yuri_T написав: vetka написав: А если он умрет, фунт вообще взлетит вверх что ли? И что с этого пересічному, которому скоро жрать будет нечего? А если он умрет, фунт вообще взлетит вверх что ли? И что с этого пересічному, которому скоро жрать будет нечего?

наш пересичный и не такое видел. переживёт.

вы как-то слишком прониклись. наш пересичный и не такое видел. переживёт.вы как-то слишком прониклись.

Мне как раз по фиг, это другие как-то сильно прониклись здоровьем этого Джонсона. Мне как раз по фиг, это другие как-то сильно прониклись здоровьем этого Джонсона. vetka Повідомлень: 6418 З нами з: 04.03.14 Подякував: 400 раз. Подякували: 1065 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 кві, 2020 15:37 Puente написав: Не знаю , чи бачили :

Невикористання мобільного додатка Дія для контролю за дотриманням режиму обсервації буде прирівнюватися до порушення карантинних заходів і каратися штрафами.



Протягом дня два тижні людині на обсервації буде приходити до 10 push-повідомлень. Щоразу їй потрібно буде зробити своє фото. Під час фотографування буде вмикатися геолокація.



Просте питання - а якщо у людини смартфона немає - терміново треба купити ? Не знаю , чи бачили :Невикористання мобільного додатка Дія для контролю за дотриманням режиму обсервації буде прирівнюватися до порушення карантинних заходів і каратися штрафами.Протягом дня два тижні людині на обсервації буде приходити до 10 push-повідомлень. Щоразу їй потрібно буде зробити своє фото. Під час фотографування буде вмикатися геолокація.Просте питання - а якщо у людини смартфона немає - терміново треба купити ?

Видели, причем чуть более подробно: https://korrespondent.net/ukraine/4214301-v-kabmyne-rasskazaly-kak-budut-kontrolyrovat-lyts-na-observatsyy



Звоночек тревожный, но пока это только хотелки министра цифровой трансформации, которому обидно, что он оказался на обочине борьбы с эпидемией.

Нормативки, предписывающей обязательное использование его суперприложения пока нет.

Ляпнул он это самостоятельно или его попросили подогреть ожидания закручивания гаек, узнать затруднительно.

Правовых методов заставить граждан приобретать дорогостоящее оборудование я не вижу, как и обязанности граждан уметь им пользоваться. Видели, причем чуть более подробно:Звоночек тревожный, но пока это только хотелки министра цифровой трансформации, которому обидно, что он оказался на обочине борьбы с эпидемией.Нормативки, предписывающей обязательное использование его суперприложения пока нет.Ляпнул он это самостоятельно или его попросили подогреть ожидания закручивания гаек, узнать затруднительно.Правовых методов заставить граждан приобретать дорогостоящее оборудование я не вижу, как и обязанности граждан уметь им пользоваться. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 4809 З нами з: 02.09.15 Подякував: 2420 раз. Подякували: 5593 раз. Профіль 8 5 10 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 кві, 2020 15:41 edvardd написав: dima_beleb написав: как вести себя , если к вам подошла полиция. Рекомендации.

как вести себя , если к вам подошла полиция. Рекомендации.

иду по улице, едут менты пиарасы, без масок... иду по улице, едут менты пиарасы, без масок...

они власть. им можно. они власть. им можно. dima_beleb Повідомлень: 536 З нами з: 11.10.18 Подякував: 15 раз. Подякували: 94 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 803804805806 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Вів 07 кві, 2020 12:28