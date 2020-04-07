RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 805806807808>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 132
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
18%
24
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
10%
13
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
17%
23
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
5%
6
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
7
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
17%
22
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
7
Найманий працівник, втратив роботу
4%
5
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
19%
25
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 15:44

  dima_beleb написав:
  kwon написав:Александр Алиев, экс-полузащитник киевского Динамо и сборной Украины, который неоднократно и публично заявлял о том, что коронавирус это фейк и выдумка - заболел. У него после прогулки в киевском парке на Оболони поднялась температура и он попросил у своих подписчиков в сториз Instagram совета, что же ему теперь делать.

"Скажите, что делать. Температура 37,4-37,5. Чувствую себя хорошо, только кашель. Что скажете? Я просто заболел, простыл или как? Пока самочувствие нормальное у меня. Почему интересуюсь? Есть ли смысл вызывать скорую? Почитаю любые комментарии, будет очень приятно, если что-то посоветуете. Вот это я прогулялся сегодня", - говорит Александр Алиев.

источник инфы?

https://strana.ua/news/259820-koronavir ... tjakh.html
kwon
 
Повідомлень: 1780
З нами з: 20.03.13
Подякував: 80 раз.
Подякували: 308 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 15:44

  vetka написав:Мне как раз по фиг, это другие как-то сильно прониклись здоровьем этого Джонсона.

так если пофиг, чего спрашивали-то?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 14570
З нами з: 09.10.08
Подякував: 1938 раз.
Подякували: 4292 раз.
 
Профіль
5
2
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 15:45

  kwon написав:
  dima_beleb написав:
  kwon написав:Александр Алиев, экс-полузащитник киевского Динамо и сборной Украины, который неоднократно и публично заявлял о том, что коронавирус это фейк и выдумка - заболел. У него после прогулки в киевском парке на Оболони поднялась температура и он попросил у своих подписчиков в сториз Instagram совета, что же ему теперь делать.

"Скажите, что делать. Температура 37,4-37,5. Чувствую себя хорошо, только кашель. Что скажете? Я просто заболел, простыл или как? Пока самочувствие нормальное у меня. Почему интересуюсь? Есть ли смысл вызывать скорую? Почитаю любые комментарии, будет очень приятно, если что-то посоветуете. Вот это я прогулялся сегодня", - говорит Александр Алиев.

источник инфы?

https://strana.ua/news/259820-koronavir ... tjakh.html

было у папы трое сыновей.
двое умных и третий футболист
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 14570
З нами з: 09.10.08
Подякував: 1938 раз.
Подякували: 4292 раз.
 
Профіль
5
2
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 15:47

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Схоже що ШВЛ важкохворим лише шкодить останнім:

На основе информации из Китая во всем мире были определены медицинские протоколы с быстрым переводом пациентов интенсивной терапии с положительным результатом теста на инвазивное искусственное дыхание путем интубации.
Однако уже в марте немецкие врачи указали, что интубация может привести к дополнительному повреждению легких и имеет в целом низкий шанс на успех:
https://www.doccheck.com/de/detail/arti ... g-und-dann

Теперь американские врачи говорят, что использование вентиляторов должно быть срочно пересмотрено, чтобы не нанести дополнительный ущерб, так как от интубации «больше вреда, чем пользы». Пациенты часто страдают не от острой лёгочной недостаточности, а от своего рода горной болезни, которая усугубляется искусственным дыханием с повышенным давлением:
https://www.youtube.com/watch?v=k9GYTc53r2o

В феврале южнокорейские врачи сообщали, что критические пациенты с COVID-19 хорошо реагируют на кислородную терапию без вентилятора:
https://www.upi.com/Top_News/World-News ... 581696794/

Джерело: https://vaccine.wiki/stop-propaganda-covid-19/
$38 купон Airbnb на аренду жилья https://goo.gl/bjc3rr
andriykulyk76
Аватар користувача
 
Повідомлень: 216
З нами з: 14.12.16
Подякував: 11 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 16:04

  detroytred написав:Сорри, что не по теме, но я б, будь воля, запретил чиновникам всех мастей грохать евроремонты в своих кабинетах, кожаные кресла под зад, кофейные автоматы и т.п., пока не обеспечат нормальные условия в местах для пересичных.

Уверен, если зайти в кабинет той главврачихи, и порыться в ее имуществе что она наворовала за годы работы, то и на зарплаты ее персоналу врачам на годы вперёд хватит. Медицинское начальство в наше время те ещё ворюги.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7957
З нами з: 21.09.12
Подякував: 754 раз.
Подякували: 1285 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 16:06

МОЗ повідомляє:

Приватним лабораторіям та клінікам, а також усім закладам охорони здоров’я, які мають відповідну ліцензію та потужності, дозволено проводити ПЛР-тестування на наявність COVID-19.

▶️ “Вони мають звітувати про кожен випадок коронавірусної хвороби й інформувати про це регіональні заклади громадського здоров’я. Це потрібно для того, щоб усі випадки потрапляли в офіційну статистику та було проведено належне епідеміологічне розслідування”, - про це під час брифінгу 7 квітня повідомив заступник Міністра охорони здоров’я України, Головний державний санітарний лікар України та керівник робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації державного рівня Віктор Ляшко.
stargazer
 
Повідомлень: 1016
З нами з: 15.04.09
Подякував: 332 раз.
Подякували: 106 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 16:29

В Италии от коронавируса умерли 94 врача и 26 медсестер
Ничего себе "просто грипп".
Востаннє редагувалось Schmit в Вів 07 кві, 2020 16:29, всього редагувалось 1 раз.
Schmit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1118
З нами з: 08.09.09
Подякував: 13 раз.
Подякували: 165 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 16:29

Re: Эпидемия коронавируса в мире

vetka написав:
  varlo написав:Состояние здоровья главы правительства Великобритании Бориса Джонсона, заразившегося коронавирусом, продолжает ухудшаться. Он находится в отделении интенсивной терапии лондонской больницы Святого Томаса, где лежат самые тяжелые больные.

Об этом пишет во вторник, 7 апреля, британская пресса и, в частности, издание The Sun.

У Бориса Джонсона, за которым установлен круглосуточный контроль, диагностировано затрудненное дыхание, в связи с чем в его организм подают кислород. Однако врачи отмечают: они не уверены, что причиной такого состояния является пневмония.

Уилл Уолден, занимавший пост директора по коммуникациям при мэрии Лондона, возглавляемой Джонсоном, утверждал в интервью BBC Radio 4, что его экс-босс "намного крепче, чем он выглядит". Он напоминает, что Джонсон совершает ежедневные пробежки, не курит, пьет в меру и регулярно играет в теннис. "Если кто-то хорошо подгоовлен физически и умственно для борьбы с болезнью, то это наш премьер", – приводит пресса слова Уолдена.

http://newsru.co.il/world/07apr2020/boris476.html

И что тут такого? В мире сотни тысяч тяжелых больных умирает от всего чего угодно, а этот чем лучше других, что только о нем и пишут весь день??


У этого больного есть ядерный чемоданчик, у других больных такой штуки нет.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 16165
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4092 раз.
Подякували: 6404 раз.
 
Профіль
21
3
5
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 16:49

  edvardd написав:
  dima_beleb написав:как вести себя , если к вам подошла полиция. Рекомендации.

иду по улице, едут менты пиарасы, без масок...

якщо ти + 2 мента = порушення карантина (більше двох не собирацца)
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18335
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1043 раз.
Подякували: 1195 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 16:51

  flyman написав:
  edvardd написав:
  dima_beleb написав:как вести себя , если к вам подошла полиция. Рекомендации.

иду по улице, едут менты пиарасы, без масок...

якщо ти + 2 мента = порушення карантина (більше двох не собирацца)

кому штраф выписывать? друг другу?
dima_beleb
 
Повідомлень: 537
З нами з: 11.10.18
Подякував: 15 раз.
Подякували: 95 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 805806807808>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ОлегВМ, shilo2010 і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 688, 689, 690
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
6899 1538708
Переглянути останнє повідомлення
Вів 07 кві, 2020 12:28
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
EximBonus Bot (1397)
07.04.2020 17:01
Ощадбанк (16585)
07.04.2020 16:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.