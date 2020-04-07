kwon написав:Александр Алиев, экс-полузащитник киевского Динамо и сборной Украины, который неоднократно и публично заявлял о том, что коронавирус это фейк и выдумка - заболел. У него после прогулки в киевском парке на Оболони поднялась температура и он попросил у своих подписчиков в сториз Instagram совета, что же ему теперь делать.
"Скажите, что делать. Температура 37,4-37,5. Чувствую себя хорошо, только кашель. Что скажете? Я просто заболел, простыл или как? Пока самочувствие нормальное у меня. Почему интересуюсь? Есть ли смысл вызывать скорую? Почитаю любые комментарии, будет очень приятно, если что-то посоветуете. Вот это я прогулялся сегодня", - говорит Александр Алиев.
kwon написав:Александр Алиев, экс-полузащитник киевского Динамо и сборной Украины, который неоднократно и публично заявлял о том, что коронавирус это фейк и выдумка - заболел. У него после прогулки в киевском парке на Оболони поднялась температура и он попросил у своих подписчиков в сториз Instagram совета, что же ему теперь делать.
"Скажите, что делать. Температура 37,4-37,5. Чувствую себя хорошо, только кашель. Что скажете? Я просто заболел, простыл или как? Пока самочувствие нормальное у меня. Почему интересуюсь? Есть ли смысл вызывать скорую? Почитаю любые комментарии, будет очень приятно, если что-то посоветуете. Вот это я прогулялся сегодня", - говорит Александр Алиев.
На основе информации из Китая во всем мире были определены медицинские протоколы с быстрым переводом пациентов интенсивной терапии с положительным результатом теста на инвазивное искусственное дыхание путем интубации. Однако уже в марте немецкие врачи указали, что интубация может привести к дополнительному повреждению легких и имеет в целом низкий шанс на успех: https://www.doccheck.com/de/detail/arti ... g-und-dann
Теперь американские врачи говорят, что использование вентиляторов должно быть срочно пересмотрено, чтобы не нанести дополнительный ущерб, так как от интубации «больше вреда, чем пользы». Пациенты часто страдают не от острой лёгочной недостаточности, а от своего рода горной болезни, которая усугубляется искусственным дыханием с повышенным давлением: https://www.youtube.com/watch?v=k9GYTc53r2o
detroytred написав:Сорри, что не по теме, но я б, будь воля, запретил чиновникам всех мастей грохать евроремонты в своих кабинетах, кожаные кресла под зад, кофейные автоматы и т.п., пока не обеспечат нормальные условия в местах для пересичных.
Уверен, если зайти в кабинет той главврачихи, и порыться в ее имуществе что она наворовала за годы работы, то и на зарплаты ее персоналу врачам на годы вперёд хватит. Медицинское начальство в наше время те ещё ворюги.
Приватним лабораторіям та клінікам, а також усім закладам охорони здоров’я, які мають відповідну ліцензію та потужності, дозволено проводити ПЛР-тестування на наявність COVID-19.
▶️ “Вони мають звітувати про кожен випадок коронавірусної хвороби й інформувати про це регіональні заклади громадського здоров’я. Це потрібно для того, щоб усі випадки потрапляли в офіційну статистику та було проведено належне епідеміологічне розслідування”, - про це під час брифінгу 7 квітня повідомив заступник Міністра охорони здоров’я України, Головний державний санітарний лікар України та керівник робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації державного рівня Віктор Ляшко.
varlo написав:Состояние здоровья главы правительства Великобритании Бориса Джонсона, заразившегося коронавирусом, продолжает ухудшаться. Он находится в отделении интенсивной терапии лондонской больницы Святого Томаса, где лежат самые тяжелые больные.
Об этом пишет во вторник, 7 апреля, британская пресса и, в частности, издание The Sun.
У Бориса Джонсона, за которым установлен круглосуточный контроль, диагностировано затрудненное дыхание, в связи с чем в его организм подают кислород. Однако врачи отмечают: они не уверены, что причиной такого состояния является пневмония.
Уилл Уолден, занимавший пост директора по коммуникациям при мэрии Лондона, возглавляемой Джонсоном, утверждал в интервью BBC Radio 4, что его экс-босс "намного крепче, чем он выглядит". Он напоминает, что Джонсон совершает ежедневные пробежки, не курит, пьет в меру и регулярно играет в теннис. "Если кто-то хорошо подгоовлен физически и умственно для борьбы с болезнью, то это наш премьер", – приводит пресса слова Уолдена.