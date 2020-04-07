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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 805806807808

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 132
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
18%
24
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
10%
13
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
17%
23
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
5%
6
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
7
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
17%
22
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
7
Найманий працівник, втратив роботу
4%
5
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
19%
25
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 16:52

  Schmit написав:В Италии от коронавируса умерли 94 врача и 26 медсестер
Ничего себе "просто грипп".

Простите, а Вы считали медработников бессмертными?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 17:00

  ЛАД написав:
  Schmit написав:В Италии от коронавируса умерли 94 врача и 26 медсестер
Ничего себе "просто грипп".

Простите, а Вы считали медработников бессмертными?

Просто при гриппе за такое короткое время столько медработников не умирает от гриппа. И это с учетом использования защитных средств.
Schmit
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