Schmit написав:
В Италии от коронавируса умерли 94 врача и 26 медсестер
Ничего себе "просто грипп".
Простите, а Вы считали медработников бессмертными?
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Додано: Вів 07 кві, 2020 16:52
Простите, а Вы считали медработников бессмертными?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Вів 07 кві, 2020 17:00
Просто при гриппе за такое короткое время столько медработников не умирает от гриппа. И это с учетом использования защитных средств.
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