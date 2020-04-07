Zebra написав:

detroytred написав: Сорри, что не по теме, но я б, будь воля, запретил чиновникам всех мастей грохать евроремонты в своих кабинетах, кожаные кресла под зад, кофейные автоматы и т.п., пока не обеспечат нормальные условия в местах для пересичных. Сорри, что не по теме, но я б, будь воля, запретил чиновникам всех мастей грохать евроремонты в своих кабинетах, кожаные кресла под зад, кофейные автоматы и т.п., пока не обеспечат нормальные условия в местах для пересичных.

наворовала за годы работы, то и на зарплаты ее персоналу врачам на годы вперёд хватит

Уверен, если зайти в кабинет той главврачихи, и порыться в ее имуществе что она. Медицинское начальство в наше время те ещё ворюги.