alex1886 написав:Я на данный момент нахожусь на Кубе, не все так плохо здесь, но никто не знает что будет дальше. Наш МИД молчит, помочь ничем не может, имею ввиду, как вернуться в Украину. Надеемся все будет хорошо.
Поздно метаться - затарьтесь местной гречкой (или что там у них вместо нее? ), ромом, сигарами и наслаждайтесь зомби-апокалипсисом. Дорога домой сейчас будет дорогой и опасной (больше шансов, что на Вас кто-то накашляет). Кроме того, у меня большие сомнения, что наша медицина хоть в чем-то лучше кубинской.
На мой взгляд, Куба - не самый худший вариант, чтобы пересидеть кипиш.
detroytred написав:Сорри, что не по теме, но я б, будь воля, запретил чиновникам всех мастей грохать евроремонты в своих кабинетах, кожаные кресла под зад, кофейные автоматы и т.п., пока не обеспечат нормальные условия в местах для пересичных.
Уверен, если зайти в кабинет той главврачихи, и порыться в ее имуществе что она наворовала за годы работы, то и на зарплаты ее персоналу врачам на годы вперёд хватит. Медицинское начальство в наше время те ещё ворюги.
Справедливости ради, скажу - я знакома с ней лично, ничего подобного нет, с жиру не бесится.