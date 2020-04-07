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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 805806807808

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 134
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
18%
24
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
10%
14
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
18%
24
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
6
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
7
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
22
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
7
Найманий працівник, втратив роботу
4%
5
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
19%
25
Всього голосів : 134
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 16:52

  Schmit написав:В Италии от коронавируса умерли 94 врача и 26 медсестер
Ничего себе "просто грипп".

Простите, а Вы считали медработников бессмертными?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 17:00

  ЛАД написав:
  Schmit написав:В Италии от коронавируса умерли 94 врача и 26 медсестер
Ничего себе "просто грипп".

Простите, а Вы считали медработников бессмертными?

Просто при гриппе за такое короткое время столько медработников не умирает от гриппа. И это с учетом использования защитных средств.
Schmit
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 17:22

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  alex1886 написав:Я на данный момент нахожусь на Кубе, не все так плохо здесь, но никто не знает что будет дальше.
Наш МИД молчит, помочь ничем не может, имею ввиду, как вернуться в Украину.
Надеемся все будет хорошо.


Поздно метаться - затарьтесь местной гречкой (или что там у них вместо нее? :)), ромом, сигарами и наслаждайтесь зомби-апокалипсисом. Дорога домой сейчас будет дорогой и опасной (больше шансов, что на Вас кто-то накашляет). Кроме того, у меня большие сомнения, что наша медицина хоть в чем-то лучше кубинской.

На мой взгляд, Куба - не самый худший вариант, чтобы пересидеть кипиш.
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 18:00

  Zebra написав:
  detroytred написав:Сорри, что не по теме, но я б, будь воля, запретил чиновникам всех мастей грохать евроремонты в своих кабинетах, кожаные кресла под зад, кофейные автоматы и т.п., пока не обеспечат нормальные условия в местах для пересичных.

Уверен, если зайти в кабинет той главврачихи, и порыться в ее имуществе что она наворовала за годы работы, то и на зарплаты ее персоналу врачам на годы вперёд хватит. Медицинское начальство в наше время те ещё ворюги.

Справедливости ради, скажу - я знакома с ней лично, ничего подобного нет, с жиру не бесится.
fler
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текущий курс плаквенила 15-20 тысяч из комментов

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https://www.facebook.com/kateryna.chebo ... 2294681856
edvardd
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Вів 07 кві, 2020 12:28
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