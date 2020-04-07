RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 806807808809810>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 134
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
18%
24
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
10%
14
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
18%
24
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
6
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
7
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
22
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
7
Найманий працівник, втратив роботу
4%
5
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
19%
25
Всього голосів : 134
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 16:52

  Schmit написав:В Италии от коронавируса умерли 94 врача и 26 медсестер
Ничего себе "просто грипп".

Простите, а Вы считали медработников бессмертными?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 15969
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4397 раз.
Подякували: 4088 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 17:00

  ЛАД написав:
  Schmit написав:В Италии от коронавируса умерли 94 врача и 26 медсестер
Ничего себе "просто грипп".

Простите, а Вы считали медработников бессмертными?

Просто при гриппе за такое короткое время столько медработников не умирает от гриппа. И это с учетом использования защитных средств.
Schmit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1121
З нами з: 08.09.09
Подякував: 13 раз.
Подякували: 166 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 17:22

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  alex1886 написав:Я на данный момент нахожусь на Кубе, не все так плохо здесь, но никто не знает что будет дальше.
Наш МИД молчит, помочь ничем не может, имею ввиду, как вернуться в Украину.
Надеемся все будет хорошо.


Поздно метаться - затарьтесь местной гречкой (или что там у них вместо нее? :)), ромом, сигарами и наслаждайтесь зомби-апокалипсисом. Дорога домой сейчас будет дорогой и опасной (больше шансов, что на Вас кто-то накашляет). Кроме того, у меня большие сомнения, что наша медицина хоть в чем-то лучше кубинской.

На мой взгляд, Куба - не самый худший вариант, чтобы пересидеть кипиш.
Civis
 
Повідомлень: 98
З нами з: 08.03.15
Подякував: 35 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 18:00

  Zebra написав:
  detroytred написав:Сорри, что не по теме, но я б, будь воля, запретил чиновникам всех мастей грохать евроремонты в своих кабинетах, кожаные кресла под зад, кофейные автоматы и т.п., пока не обеспечат нормальные условия в местах для пересичных.

Уверен, если зайти в кабинет той главврачихи, и порыться в ее имуществе что она наворовала за годы работы, то и на зарплаты ее персоналу врачам на годы вперёд хватит. Медицинское начальство в наше время те ещё ворюги.

Справедливости ради, скажу - я знакома с ней лично, ничего подобного нет, с жиру не бесится.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1538
З нами з: 07.08.09
Подякував: 372 раз.
Подякували: 414 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 18:44

текущий курс плаквенила 15-20 тысяч из комментов

https://www.facebook.com/sydorenko.pavl ... 0928819768
https://www.facebook.com/kateryna.chebo ... 2294681856

карантин в Казахстане, двери завареныЗображення
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6210
З нами з: 20.11.08
Подякував: 97 раз.
Подякували: 1554 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 18:53

планы партии...

..з 14 квітня відкриються невеликі магазини площею до 400 кв. м, а також всі будівельні та садові комплекси незалежно від площі.
З 1 травня відкриються інші магазини, торгові центри, перукарні.
З середини травня відновиться навчальний процес у школах. Також дозволять приймати відвідувачів ресторанам (зараз вони працюють тільки на винос або доставку) і косметичним салонам.
У той же час відкривати кордони поки не планують. Вони можуть залишитися на замку до кінця червня, аеропорти також працювати не будуть.
https://mind.ua/news/20209666-zmi-dizna ... v-ukrayini
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1538
З нами з: 07.08.09
Подякував: 372 раз.
Подякували: 414 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 18:59

  edvardd написав:Текущий курс плаквенила 15-20 тысяч из комментов
https://www.facebook.com/sydorenko.pavlo/posts/2547870928819768
https://www.facebook.com/kateryna.chebotareva/posts/10212632294681856

Этот Плаквенил, как Форсития из фильма «Заражение». В США, Италии… эти противомалярийные уже вовсю используются, но люди все равно умирают сотнями.
Schmit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1121
З нами з: 08.09.09
Подякував: 13 раз.
Подякували: 166 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 19:01

  Schmit написав:
  ЛАД написав:
  Schmit написав:В Италии от коронавируса умерли 94 врача и 26 медсестер
Ничего себе "просто грипп".

Простите, а Вы считали медработников бессмертными?

Просто при гриппе за такое короткое время столько маедработников не умирает от гриппа. И это с учетом использования защитных средств.

Не знаю 2 момента:
1. Сколько медработников умирают при сильной эпидемии гриппа.
2. Использовали ли умершие защитные средства и какие. Особенно в начале эпидемии.
А Вы?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 15969
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4397 раз.
Подякували: 4088 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 19:02

  fler написав:..з 14 квітня відкриються невеликі магазини площею до 400 кв. м, а також всі будівельні та садові комплекси незалежно від площі.
З 1 травня відкриються інші магазини, торгові центри, перукарні.
З середини травня відновиться навчальний процес у школах. Також дозволять приймати відвідувачів ресторанам (зараз вони працюють тільки на винос або доставку) і косметичним салонам.
У той же час відкривати кордони поки не планують. Вони можуть залишитися на замку до кінця червня, аеропорти також працювати не будуть.
https://mind.ua/news/20209666-zmi-dizna ... v-ukrayini


ВОТ это Поворот ( с) Робоцып
moldashavanin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 522
З нами з: 22.07.11
Подякував: 196 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 19:03

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  detroytred написав:Автомобилисты как с запчастями?
Я так понимаю, что все магазины закрыты?

Заборонити
...
8 ) роботу суб’єктів господарювання, яка передбачає приймання відвідувачів, зокрема закладів громадського харчування (ресторанів, кафе тощо), торговельно-розважальних центрів, інших закладів розважальної діяльності, фітнес-центрів, закладів культури, торговельного і побутового обслуговування населення, крім:

...деталями та приладдям для транспортних засобів та сільськогосподарської техніки, ... за умови забезпечення персоналу (зокрема захист обличчя та очей) та відвідувачів засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, у тому числі виготовленими самостійно, перебування в приміщенні не більше одного відвідувача на 10 кв. метрів торговельної площі, а також дотримання інших санітарних та протиепідемічних заходів;

провадження діяльності з ... діяльності з продажу, надання в оренду, технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, періодичних випробувань автотранспортних засобів на предмет дорожньої безпеки, сертифікації транспортних засобів, їх частин та обладнання, ... за умови забезпечення персоналу (зокрема захист обличчя та очей) та відвідувачів засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, у тому числі виготовленими самостійно, а також дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів;

https://www.kmu.gov.ua/storage/app/uplo ... 336325.doc
yanyura
 
Повідомлень: 5486
З нами з: 09.01.09
Подякував: 1825 раз.
Подякували: 1276 раз.
 
Профіль
5
  #<1 ... 806807808809810>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: centurionus, Luk_v, pesikot, stm, unicdima, ЛАД і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 688, 689, 690
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
6899 1538779
Переглянути останнє повідомлення
Вів 07 кві, 2020 12:28
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (17861)
07.04.2020 20:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.