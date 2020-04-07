alex1886 написав:Я на данный момент нахожусь на Кубе, не все так плохо здесь, но никто не знает что будет дальше. Наш МИД молчит, помочь ничем не может, имею ввиду, как вернуться в Украину. Надеемся все будет хорошо.
Поздно метаться - затарьтесь местной гречкой (или что там у них вместо нее? ), ромом, сигарами и наслаждайтесь зомби-апокалипсисом. Дорога домой сейчас будет дорогой и опасной (больше шансов, что на Вас кто-то накашляет). Кроме того, у меня большие сомнения, что наша медицина хоть в чем-то лучше кубинской.
На мой взгляд, Куба - не самый худший вариант, чтобы пересидеть кипиш.
detroytred написав:Сорри, что не по теме, но я б, будь воля, запретил чиновникам всех мастей грохать евроремонты в своих кабинетах, кожаные кресла под зад, кофейные автоматы и т.п., пока не обеспечат нормальные условия в местах для пересичных.
Уверен, если зайти в кабинет той главврачихи, и порыться в ее имуществе что она наворовала за годы работы, то и на зарплаты ее персоналу врачам на годы вперёд хватит. Медицинское начальство в наше время те ещё ворюги.
Справедливости ради, скажу - я знакома с ней лично, ничего подобного нет, с жиру не бесится.
..з 14 квітня відкриються невеликі магазини площею до 400 кв. м, а також всі будівельні та садові комплекси незалежно від площі. З 1 травня відкриються інші магазини, торгові центри, перукарні. З середини травня відновиться навчальний процес у школах. Також дозволять приймати відвідувачів ресторанам (зараз вони працюють тільки на винос або доставку) і косметичним салонам. У той же час відкривати кордони поки не планують. Вони можуть залишитися на замку до кінця червня, аеропорти також працювати не будуть. https://mind.ua/news/20209666-zmi-dizna ... v-ukrayini
fler написав:..з 14 квітня відкриються невеликі магазини площею до 400 кв. м, а також всі будівельні та садові комплекси незалежно від площі. З 1 травня відкриються інші магазини, торгові центри, перукарні. З середини травня відновиться навчальний процес у школах. Також дозволять приймати відвідувачів ресторанам (зараз вони працюють тільки на винос або доставку) і косметичним салонам. У той же час відкривати кордони поки не планують. Вони можуть залишитися на замку до кінця червня, аеропорти також працювати не будуть. https://mind.ua/news/20209666-zmi-dizna ... v-ukrayini
detroytred написав:Автомобилисты как с запчастями? Я так понимаю, что все магазины закрыты?
Заборонити ... 8 ) роботу суб’єктів господарювання, яка передбачає приймання відвідувачів, зокрема закладів громадського харчування (ресторанів, кафе тощо), торговельно-розважальних центрів, інших закладів розважальної діяльності, фітнес-центрів, закладів культури, торговельного і побутового обслуговування населення, крім:
...деталями та приладдям для транспортних засобів та сільськогосподарської техніки, ... за умови забезпечення персоналу (зокрема захист обличчя та очей) та відвідувачів засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, у тому числі виготовленими самостійно, перебування в приміщенні не більше одного відвідувача на 10 кв. метрів торговельної площі, а також дотримання інших санітарних та протиепідемічних заходів;
провадження діяльності з ... діяльності з продажу, надання в оренду, технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, періодичних випробувань автотранспортних засобів на предмет дорожньої безпеки, сертифікації транспортних засобів, їх частин та обладнання, ... за умови забезпечення персоналу (зокрема захист обличчя та очей) та відвідувачів засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, у тому числі виготовленими самостійно, а також дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів;