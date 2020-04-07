Гулял на раёне В парке появилась полицейская машина, как раз одна пара выгуливала двух детей, палицаи подошли и разговор слышно шел на повышенных тонах, пара с детьми пошла дальше. Больше пеших патрулей на Соломенке не видел, народ стал забивать на карантин.
proftpd66 написав:при испанке за 3 месяца 15млн умерло. Возможно, это была как Эболла с Африки привезена в Испанию. Там 50% смертность, а сейчас макарновируса 0.2%-7%
В мае 1918 года в Испании было заражено 8 миллионов человек или 39 % её населения («испанкой» переболел и король Альфонсо XIII[12]). Многие жертвы гриппа были молодыми и здоровыми людьми возрастной группы 20—40 лет (обычно высокому риску подвержены только дети, люди преклонного возраста, беременные женщины и люди с некоторыми хроническими заболеваниями).
Симптомы болезни: синий цвет лица — цианоз, пневмония, кровавый кашель. На более поздних стадиях болезни вирус вызывал внутрилёгочное кровотечение, в результате которого больной захлёбывался собственной кровью. Но в основном болезнь проходила без каких-либо симптомов.
Наиболее вероятно, что основной причиной высокой смертности стала особенность этого штамма вируса, вызывающая гиперцитокинемию, приводившую к быстрому разрушению воспалённых тканей лёгких и заполнению последних жидкостью, что также объясняет молниеносность и крайне высокую летальность заболевания именно среди молодых больных с крепким и развитым иммунитетом.
За первые 25 недель грипп унёс жизни 25 миллионов человек. Массовое перемещение войск стран-участниц Первой мировой войны привело к ускорению распространения гриппа. Вымирали целые деревни от Аляски до Южной Африки. Были города, где не осталось ни одного здорового врача. В Кейптауне машинист поезда заявил о смерти 6 пассажиров на участке всего в 5 км. В Барселоне ежедневно умирали 1200 человек. В Австралии врач насчитал за один час на одной только улице 26 похоронных процессий. Даже могильщиков не оставалось для того, чтобы похоронить умерших: выкапывали массовые могилы, используя при этом паровой экскаватор, людей хоронили десятками без гроба и отпеваний.
Единственным населённым местом, которое не подверглось пандемии, был остров Маражо в устье Амазонки в Бразилии.
Какой процент населения ФРГ уже переболел коронавирусом SARS-CoV-2, не зная об этом? Ученые и студенты Мюнхенского университета при поддержке полиции начали статистическое исследование. ..... Около 70 студентов-медиков участвуют в стартовавшем в баварской столице в воскресенье, 5 апреля, крупномасштабном тесте на антитела к коронавирусу SARS-CoV-2. В течение четырех недель они намерены посетить 3 тысячи домашних хозяйств и проверить в общей сложности примерно 4,5 тысячи человек. ..... Самая зримая поддержка властей состоит в том, что собирающих анализы студентов сопровождает полиция: у горожан не должно быть опасений, что к ним пришли какие-то мошенники. Согласно различным новейшим социологическим опросам, полиции и научным работникам университетов доверяют порядка 80 и более процентов жителей Германии.
Препарат гидроксихлорохин, считающийся средством против COVID-19, не показывает свою эффективность. Об этом в статье для издания The Conversation заявила профессор химии и биохимии Университета Мэриленда (США) Кэтрин Селей-Радтке. По словам специалиста, ряд исследований подтверждает, что антималярийный препарат не помогает иммунной системе противостоять смертельному коронавирусу. Селей-Радтке сослалась на несколько исследований, доказывающих некоторую пользу гидроксихлорохина, и актуальную научную работу французского вирусолога Жана-Мишеля Молина, который опровергает наличие положительного эффекта лекарства для тяжелобольных. ----------------------------------------------------------------------- тут оригинал https://theconversation.com/a-small-tri ... rus-135484