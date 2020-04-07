Додано: Вів 07 кві, 2020 19:26

proftpd66 написав: при испанке за 3 месяца 15млн умерло. Возможно, это была как Эболла с Африки привезена в Испанию. Там 50% смертность, а сейчас макарновируса 0.2%-7% при испанке за 3 месяца 15млн умерло. Возможно, это была как Эболла с Африки привезена в Испанию. Там 50% смертность, а сейчас макарновируса 0.2%-7%

В мае 1918 года в Испании было заражено 8 миллионов человек или 39 % её населения («испанкой» переболел и король Альфонсо XIII[12]). Многие жертвы гриппа были молодыми и здоровыми людьми возрастной группы 20—40 лет (обычно высокому риску подвержены только дети, люди преклонного возраста, беременные женщины и люди с некоторыми хроническими заболеваниями).Симптомы болезни: синий цвет лица — цианоз, пневмония, кровавый кашель. На более поздних стадиях болезни вирус вызывал внутрилёгочное кровотечение, в результате которого больной захлёбывался собственной кровью. Но в основном болезнь проходила без каких-либо симптомов.Наиболее вероятно, что основной причиной высокой смертности стала особенность этого штамма вируса, вызывающая гиперцитокинемию, приводившую к быстрому разрушению воспалённых тканей лёгких и заполнению последних жидкостью, что также объясняет молниеносность и крайне высокую летальность заболевания именно среди молодых больных с крепким и развитым иммунитетом.За первые 25 недель грипп унёс жизни 25 миллионов человек. Массовое перемещение войск стран-участниц Первой мировой войны привело к ускорению распространения гриппа. Вымирали целые деревни от Аляски до Южной Африки. Были города, где не осталось ни одного здорового врача. В Кейптауне машинист поезда заявил о смерти 6 пассажиров на участке всего в 5 км. В Барселоне ежедневно умирали 1200 человек. В Австралии врач насчитал за один час на одной только улице 26 похоронных процессий. Даже могильщиков не оставалось для того, чтобы похоронить умерших: выкапывали массовые могилы, используя при этом паровой экскаватор, людей хоронили десятками без гроба и отпеваний.Единственным населённым местом, которое не подверглось пандемии, был остров Маражо в устье Амазонки в Бразилии.