RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 807808809810>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 134
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
18%
24
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
10%
14
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
18%
24
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
6
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
7
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
22
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
7
Найманий працівник, втратив роботу
4%
5
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
19%
25
Всього голосів : 134
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 19:04

  edvardd написав:https://www.facebook.com/sydorenko.pavlo/posts/2547870928819768
https://www.facebook.com/kateryna.chebo ... 2294681856
.....

Уже было.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 15969
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4397 раз.
Подякували: 4088 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 19:07

  ЛАД написав:1. Сколько медработников умирают при сильной эпидемии гриппа.

Если только от гриппа, то за такое короткое время, думаю единицы.
Schmit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1121
З нами з: 08.09.09
Подякував: 13 раз.
Подякували: 166 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 19:14

  edvardd написав:НБУ по заказу МВД:
Зображення
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2486
З нами з: 22.12.16
Подякував: 175 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 19:16

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Гулял на раёне
В парке появилась полицейская машина, как раз одна пара выгуливала двух детей, палицаи подошли и разговор слышно шел на повышенных тонах, пара с детьми пошла дальше.
Больше пеших патрулей на Соломенке не видел, народ стал забивать на карантин.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 254
З нами з: 10.06.19
Подякував: 20 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 19:17

  Schmit написав:
  ЛАД написав:1. Сколько медработников умирают при сильной эпидемии гриппа.

Если только от гриппа, то за такое короткое время, думаю единицы.

При испанке тоже были единицы?
Понимаю, что это было 100 лет назад, но всё же от гриппа.
Сколько умерло в той же Италии во время эпидемии гриппа в 2017 не знаю.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 15969
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4397 раз.
Подякували: 4088 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 19:22

  ЛАД написав:
  Schmit написав:
  ЛАД написав:1. Сколько медработников умирают при сильной эпидемии гриппа.

Если только от гриппа, то за такое короткое время, думаю единицы.

При испанке тоже были единицы?
Понимаю, что это было 100 лет назад, но всё же от гриппа.
Сколько умерло в той же Италии во время эпидемии гриппа в 2017 не знаю.


при испанке за 3 месяца 15млн умерло. Возможно, это была как Эболла с Африки привезена в Испанию. Там 50% смертность, а сейчас макароновируса 0.2%-7%
Востаннє редагувалось proftpd66 в Вів 07 кві, 2020 19:26, всього редагувалось 1 раз.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2486
З нами з: 22.12.16
Подякував: 175 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 19:23

  Schmit написав:
  edvardd написав:Текущий курс плаквенила 15-20 тысяч из комментов
https://www.facebook.com/sydorenko.pavlo/posts/2547870928819768
https://www.facebook.com/kateryna.chebotareva/posts/10212632294681856

Этот Плаквенил, как Форсития из фильма «Заражение». В США, Италии… эти противомалярийные уже вовсю используются, но люди все равно умирают сотнями.

та вы шо :shock:
https://www.moshiach.ru/view/medicine/16858.html
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6210
З нами з: 20.11.08
Подякував: 97 раз.
Подякували: 1554 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 19:26

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  proftpd66 написав:при испанке за 3 месяца 15млн умерло. Возможно, это была как Эболла с Африки привезена в Испанию. Там 50% смертность, а сейчас макарновируса 0.2%-7%


В мае 1918 года в Испании было заражено 8 миллионов человек или 39 % её населения («испанкой» переболел и король Альфонсо XIII[12]). Многие жертвы гриппа были молодыми и здоровыми людьми возрастной группы 20—40 лет (обычно высокому риску подвержены только дети, люди преклонного возраста, беременные женщины и люди с некоторыми хроническими заболеваниями).

Симптомы болезни: синий цвет лица — цианоз, пневмония, кровавый кашель. На более поздних стадиях болезни вирус вызывал внутрилёгочное кровотечение, в результате которого больной захлёбывался собственной кровью. Но в основном болезнь проходила без каких-либо симптомов.

Наиболее вероятно, что основной причиной высокой смертности стала особенность этого штамма вируса, вызывающая гиперцитокинемию, приводившую к быстрому разрушению воспалённых тканей лёгких и заполнению последних жидкостью, что также объясняет молниеносность и крайне высокую летальность заболевания именно среди молодых больных с крепким и развитым иммунитетом.

За первые 25 недель грипп унёс жизни 25 миллионов человек. Массовое перемещение войск стран-участниц Первой мировой войны привело к ускорению распространения гриппа. Вымирали целые деревни от Аляски до Южной Африки. Были города, где не осталось ни одного здорового врача. В Кейптауне машинист поезда заявил о смерти 6 пассажиров на участке всего в 5 км. В Барселоне ежедневно умирали 1200 человек. В Австралии врач насчитал за один час на одной только улице 26 похоронных процессий. Даже могильщиков не оставалось для того, чтобы похоронить умерших: выкапывали массовые могилы, используя при этом паровой экскаватор, людей хоронили десятками без гроба и отпеваний.

Единственным населённым местом, которое не подверглось пандемии, был остров Маражо в устье Амазонки в Бразилии.
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
Повідомлень: 5938
З нами з: 11.04.12
Подякував: 351 раз.
Подякували: 667 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 19:31

Какой процент населения ФРГ уже переболел коронавирусом SARS-CoV-2, не зная об этом? Ученые и студенты Мюнхенского университета при поддержке полиции начали статистическое исследование.
.....
Около 70 студентов-медиков участвуют в стартовавшем в баварской столице в воскресенье, 5 апреля, крупномасштабном тесте на антитела к коронавирусу SARS-CoV-2. В течение четырех недель они намерены посетить 3 тысячи домашних хозяйств и проверить в общей сложности примерно 4,5 тысячи человек.
.....
Самая зримая поддержка властей состоит в том, что собирающих анализы студентов сопровождает полиция: у горожан не должно быть опасений, что к ним пришли какие-то мошенники. Согласно различным новейшим социологическим опросам, полиции и научным работникам университетов доверяют порядка 80 и более процентов жителей Германии.

https://kurs.com.ua/novost/170937-covid-19-kak-v-germanii-ishut-kollektivnii-immunitet
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 15969
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4397 раз.
Подякували: 4088 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 19:33

  edvardd написав:
  Schmit написав:Этот Плаквенил, как Форсития из фильма «Заражение». В США, Италии… эти противомалярийные уже вовсю используются, но люди все равно умирают сотнями.

та вы шо :shock:
https://www.moshiach.ru/view/medicine/16858.html

Препарат гидроксихлорохин, считающийся средством против COVID-19, не показывает свою эффективность. Об этом в статье для издания The Conversation заявила профессор химии и биохимии Университета Мэриленда (США) Кэтрин Селей-Радтке.
По словам специалиста, ряд исследований подтверждает, что антималярийный препарат не помогает иммунной системе противостоять смертельному коронавирусу. Селей-Радтке сослалась на несколько исследований, доказывающих некоторую пользу гидроксихлорохина, и актуальную научную работу французского вирусолога Жана-Мишеля Молина, который опровергает наличие положительного эффекта лекарства для тяжелобольных.
-----------------------------------------------------------------------
тут оригинал
https://theconversation.com/a-small-tri ... rus-135484
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 254
З нами з: 10.06.19
Подякував: 20 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 807808809810>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Luk_v, pesikot, stm, unicdima, ЛАД і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 688, 689, 690
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
6899 1538779
Переглянути останнє повідомлення
Вів 07 кві, 2020 12:28
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (17861)
07.04.2020 20:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.