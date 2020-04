Додано: Вів 07 кві, 2020 20:12



"Наш батько помер від коронавірусу 27 березня, мама в лікарні - не плекайте ілюзій щодо нашої медицини, її немає"

https://censor.net.ua/ua/resonance/3187249/nash_batko_pomer_vid_koronavirusu_27_bereznya_mama_v_likarni_ne_plekayite_ilyuziyi_schodo_nashoyi_medytsyny Сумно...

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell