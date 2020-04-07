Додано: Вів 07 кві, 2020 20:09

Preeti Malani, профессор инфекционист, Университет Мичигана (США):

-"Клинически значимый успех" для какого-либо препарата- доказанное снижение смертности на 20%



Это к дискуссии о лекарствах против коронавируса.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.