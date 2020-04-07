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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 808809810811812>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 136
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
18%
24
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
16
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
18%
24
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
6
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
7
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
22
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
7
Найманий працівник, втратив роботу
4%
5
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
18%
25
Всього голосів : 136
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 20:04

  flyman написав:
  fler написав:..з 14 квітня відкриються невеликі магазини площею до 400 кв. м, а також всі будівельні та садові комплекси незалежно від площі.
З 1 травня відкриються інші магазини, торгові центри, перукарні.
З середини травня відновиться навчальний процес у школах. Також дозволять приймати відвідувачів ресторанам (зараз вони працюють тільки на винос або доставку) і косметичним салонам.
У той же час відкривати кордони поки не планують. Вони можуть залишитися на замку до кінця червня, аеропорти також працювати не будуть.
https://mind.ua/news/20209666-zmi-dizna ... v-ukrayini

коли нормально запрацює громадський транспорт, ау??

Флай, специально для Вас хоть завтра и метро и в час пик. По Киеву малые цифры, но очень интересные смертей 5, 2 из смертей мужчины 30 лет и 35 лет. Из того что понимаю 30 летнего вообще не лечили, за 35 боролись и ИВЛ и ЭКМО, но лекарства доставали родственники, думаю именно время поисков и сыграло против. Интересно была ли у них БЦЖ прививка. Короче статистика пока в пользу вообще не болеть.
stm
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 20:09

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Preeti Malani, профессор инфекционист, Университет Мичигана (США):
-"Клинически значимый успех" для какого-либо препарата- доказанное снижение смертности на 20%

Это к дискуссии о лекарствах против коронавируса.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 20:09

...в каких случаях пенсионеры могут ходить на работу...

Увольнять нельзя, значит, новых брать тоже нельзя.

1. Мой тесть работает сторожем в школе. И все остальные сторожа в школе - пенсионеры. В школе больше нет сторожа?
2. В нашем гаражном кооперативе все охранники и председатель - пенсионеры. Мой гараж больше не охраняется?

Все сторожа работают удалённо? Воры, наверное, тоже коронавируса боятся и работают удалённо ;)
Luk_v
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 20:11

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Президент США Дональд Трамп возмутился из-за того, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сосредоточена на Китае, и рассказал о ее провале в борьбе с коронавирусом. Об этом он написал в своем Twitter.
«ВОЗ сильно облажалась. По какой-то причине она уделяет все свое внимание Китаю, хотя большую часть ее спонсирования выделяют именно США», — заявил американский лидер. Он добавил, что администрация пересмотрит размер выплат.
Трамп также отметил, что ВОЗ советовала не закрывать границу с Китаем, от чего он отказался. Президент США подчеркнул, что такая рекомендация была «абсолютно провальной».
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хоть я и противник Трампа но в этом случае полностью его поддерживаю.
на его месте я бы еще провел расследование относительно финансирования, тратятся триллионы на медицину, а толку нет.
unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 20:12

Сумно...
"Наш батько помер від коронавірусу 27 березня, мама в лікарні - не плекайте ілюзій щодо нашої медицини, її немає"

https://censor.net.ua/ua/resonance/3187249/nash_batko_pomer_vid_koronavirusu_27_bereznya_mama_v_likarni_ne_plekayite_ilyuziyi_schodo_nashoyi_medytsyny
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 20:15

https://zm-sochi.livejournal.com/1412714.html
Публикуем интервью доктора Дэйва Прайса из центральной клиники* Нью-Йорка, который уже больше месяца сражается с COVID-19 на передовой. В интервью он доступно и понятно рассказывает о том, как снизить опасность заражения на 99% и остановить распространение вируса
.....
Практически 99,9 % заражений происходит в результате физического контакта руками с заражённой поверхностью и затем физического прикосновения к своему лицу – глазам, носу или рту.

Цитировать больше не буду, не могу выбрать цитаты. Интересный взгляд, стоит почитать. Насколько он прав, судить не берусь.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 20:30

  vetka написав:
  rollo написав:В Николаевской областной инфекционной больнице, которая после заключения договора с Нацслужбой здоровья называется «Николаевским областным центром лечения инфекционных болезней», нет денег на выплату зарплат сотрудникам.

Об этом в социальной сети «Фейсбук» сообщила главврач Светлана Федорова.

«На сегодня у нас все печально: НСЗУ пока что ничего не выделила, через 3 дня аванс, платить людям нечем и неоткуда. Подписали договор с нсзу всего на один пакет. По непонятным причинам отказали а пакете «амбулаторном». Даже если потом, когда-нибудь, выделит деньги НСЗУ, не то, что на доплаты, на обычные зарплаты не хватит, таков размер. В условиях «деньги за пациентом» инфекционка работать не может и не должна. Если не поддержат местные бюджеты, можно смело закрывать больницу уже завтра», - написала Федорова в комментарии на странице Николаевского областного совета.

После уточняющего вопроса об обещанных правительством доплатах медработникам, Светлана Федоровна добавила, что о них речь не идет вообще — денег нет даже на минимальный аванс в тысячу гривен.

«Бог с ними, с доплатами. Вы что, поверили, что их кто то даст? Мне зарплату обычную платить нечем! Мне и по тысяче гривен всем раздать, вместо минималки, неоткуда!!!», - написала она.

Стоит напомнить, что областная инфекционная больница определена в Николаевской области как медучреждение, куда должны поступать изначально все заболевшие коронавирусом.

https://novosti-n.org/news/read/188465.html

Может стоит главврачу делом заняться, а не посты в ФБ выставлять?

Каким делом? Посоветуй.
Денег нет, но вы держитесь там?
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 20:39

  edvardd написав:
  Schmit написав:
  edvardd написав:Текущий курс плаквенила 15-20 тысяч из комментов
https://www.facebook.com/sydorenko.pavlo/posts/2547870928819768
https://www.facebook.com/kateryna.chebotareva/posts/10212632294681856

Этот Плаквенил, как Форсития из фильма «Заражение». В США, Италии… эти противомалярийные уже вовсю используются, но люди все равно умирают сотнями.

та вы шо :shock:
https://www.moshiach.ru/view/medicine/16858.html


И все равно умирают.
Schmit
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 20:43

  ЛАД написав:https://zm-sochi.livejournal.com/1412714.html
Публикуем интервью доктора Дэйва Прайса из центральной клиники* Нью-Йорка, который уже больше месяца сражается с COVID-19 на передовой. В интервью он доступно и понятно рассказывает о том, как снизить опасность заражения на 99% и остановить распространение вируса
.....
Практически 99,9 % заражений происходит в результате физического контакта руками с заражённой поверхностью и затем физического прикосновения к своему лицу – глазам, носу или рту.

Цитировать больше не буду, не могу выбрать цитаты. Интересный взгляд, стоит почитать. Насколько он прав, судить не берусь.


процент существенно преувеличен. простой вопрос: откуда берется вирус на руках? откуда берутся эти выделения? или теория, что все, что попадает нам на руки - это после ковыряния больного в несу и вытирания руки о поверхности?

в начале эпидемии в Китае один китаец заразил 5 человек в автобусе, в котором ехал - за несколько рядов от него. у них не было шансов полапать его сопли, но зато была возможность вдохнуть воздух, который он выдыхал или выкашливал
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 20:43

  freeze написав:
Ромасик написав:Наша статистика довольно подозрительная. Существует теория о БЦЖ, которая может похоронить все аналогии. По этому с какого потолка вы взяли числа - непонятно.

  freeze написав:Я беру цифры не с потолка, просто пару часов в день я изучаю графики и динамики развития инфекции в разных странах, ...
ужас! :mrgreen:
  freeze написав:Я так понимаю, что вы полный аматор и не имеете понятия как развивается коронавирус в самых разных странах, ваше право жить в иллюзиях особого пути Украины.
А вы, я так понимаю, доктор математики :idea:
  freeze написав:Наша статистика вещь второстепенная, достаточно одного факта - дата первого заражения. Дальше можно сделать определенные выводы по аналогии.

вопрос 1: вы нашли нулевого пациента?
вопрос 2: в Китае пик был через 20 дней, в Италии - через 40. Мы по какому идем?
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