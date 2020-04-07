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В Николаевской областной инфекционной больнице, которая после заключения договора с Нацслужбой здоровья называется «Николаевским областным центром лечения инфекционных болезней», нет денег на выплату зарплат сотрудникам.Об этом в социальной сети «Фейсбук» сообщила главврач Светлана Федорова.«На сегодня у нас все печально: НСЗУ пока что ничего не выделила, через 3 дня аванс, платить людям нечем и неоткуда. Подписали договор с нсзу всего на один пакет. По непонятным причинам отказали а пакете «амбулаторном». Даже если потом, когда-нибудь, выделит деньги НСЗУ, не то, что на доплаты, на обычные зарплаты не хватит, таков размер. В условиях «деньги за пациентом» инфекционка работать не может и не должна. Если не поддержат местные бюджеты, можно смело закрывать больницу уже завтра», - написала Федорова в комментарии на странице Николаевского областного совета.После уточняющего вопроса об обещанных правительством доплатах медработникам, Светлана Федоровна добавила, что о них речь не идет вообще — денег нет даже на минимальный аванс в тысячу гривен.«Бог с ними, с доплатами. Вы что, поверили, что их кто то даст? Мне зарплату обычную платить нечем! Мне и по тысяче гривен всем раздать, вместо минималки, неоткуда!!!», - написала она.Стоит напомнить, что областная инфекционная больница определена в Николаевской области как медучреждение, куда должны поступать изначально все заболевшие коронавирусом.