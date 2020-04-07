fler написав:..з 14 квітня відкриються невеликі магазини площею до 400 кв. м, а також всі будівельні та садові комплекси незалежно від площі. З 1 травня відкриються інші магазини, торгові центри, перукарні. З середини травня відновиться навчальний процес у школах. Також дозволять приймати відвідувачів ресторанам (зараз вони працюють тільки на винос або доставку) і косметичним салонам. У той же час відкривати кордони поки не планують. Вони можуть залишитися на замку до кінця червня, аеропорти також працювати не будуть. https://mind.ua/news/20209666-zmi-dizna ... v-ukrayini
коли нормально запрацює громадський транспорт, ау??
Флай, специально для Вас хоть завтра и метро и в час пик. По Киеву малые цифры, но очень интересные смертей 5, 2 из смертей мужчины 30 лет и 35 лет. Из того что понимаю 30 летнего вообще не лечили, за 35 боролись и ИВЛ и ЭКМО, но лекарства доставали родственники, думаю именно время поисков и сыграло против. Интересно была ли у них БЦЖ прививка. Короче статистика пока в пользу вообще не болеть.
Увольнять нельзя, значит, новых брать тоже нельзя.
1. Мой тесть работает сторожем в школе. И все остальные сторожа в школе - пенсионеры. В школе больше нет сторожа? 2. В нашем гаражном кооперативе все охранники и председатель - пенсионеры. Мой гараж больше не охраняется?
Все сторожа работают удалённо? Воры, наверное, тоже коронавируса боятся и работают удалённо
Президент США Дональд Трамп возмутился из-за того, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сосредоточена на Китае, и рассказал о ее провале в борьбе с коронавирусом. Об этом он написал в своем Twitter. «ВОЗ сильно облажалась. По какой-то причине она уделяет все свое внимание Китаю, хотя большую часть ее спонсирования выделяют именно США», — заявил американский лидер. Он добавил, что администрация пересмотрит размер выплат. Трамп также отметил, что ВОЗ советовала не закрывать границу с Китаем, от чего он отказался. Президент США подчеркнул, что такая рекомендация была «абсолютно провальной». --------------------------------------------------------- хоть я и противник Трампа но в этом случае полностью его поддерживаю. на его месте я бы еще провел расследование относительно финансирования, тратятся триллионы на медицину, а толку нет.
Публикуем интервью доктора Дэйва Прайса из центральной клиники* Нью-Йорка, который уже больше месяца сражается с COVID-19 на передовой. В интервью он доступно и понятно рассказывает о том, как снизить опасность заражения на 99% и остановить распространение вируса ..... Практически 99,9 % заражений происходит в результате физического контакта руками с заражённой поверхностью и затем физического прикосновения к своему лицу – глазам, носу или рту.
Цитировать больше не буду, не могу выбрать цитаты. Интересный взгляд, стоит почитать. Насколько он прав, судить не берусь.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
rollo написав:В Николаевской областной инфекционной больнице, которая после заключения договора с Нацслужбой здоровья называется «Николаевским областным центром лечения инфекционных болезней», нет денег на выплату зарплат сотрудникам.
Об этом в социальной сети «Фейсбук» сообщила главврач Светлана Федорова.
«На сегодня у нас все печально: НСЗУ пока что ничего не выделила, через 3 дня аванс, платить людям нечем и неоткуда. Подписали договор с нсзу всего на один пакет. По непонятным причинам отказали а пакете «амбулаторном». Даже если потом, когда-нибудь, выделит деньги НСЗУ, не то, что на доплаты, на обычные зарплаты не хватит, таков размер. В условиях «деньги за пациентом» инфекционка работать не может и не должна. Если не поддержат местные бюджеты, можно смело закрывать больницу уже завтра», - написала Федорова в комментарии на странице Николаевского областного совета.
После уточняющего вопроса об обещанных правительством доплатах медработникам, Светлана Федоровна добавила, что о них речь не идет вообще — денег нет даже на минимальный аванс в тысячу гривен.
«Бог с ними, с доплатами. Вы что, поверили, что их кто то даст? Мне зарплату обычную платить нечем! Мне и по тысяче гривен всем раздать, вместо минималки, неоткуда!!!», - написала она.
Стоит напомнить, что областная инфекционная больница определена в Николаевской области как медучреждение, куда должны поступать изначально все заболевшие коронавирусом.
Публикуем интервью доктора Дэйва Прайса из центральной клиники* Нью-Йорка, который уже больше месяца сражается с COVID-19 на передовой. В интервью он доступно и понятно рассказывает о том, как снизить опасность заражения на 99% и остановить распространение вируса ..... Практически 99,9 % заражений происходит в результате физического контакта руками с заражённой поверхностью и затем физического прикосновения к своему лицу – глазам, носу или рту.
Цитировать больше не буду, не могу выбрать цитаты. Интересный взгляд, стоит почитать. Насколько он прав, судить не берусь.
процент существенно преувеличен. простой вопрос: откуда берется вирус на руках? откуда берутся эти выделения? или теория, что все, что попадает нам на руки - это после ковыряния больного в несу и вытирания руки о поверхности?
в начале эпидемии в Китае один китаец заразил 5 человек в автобусе, в котором ехал - за несколько рядов от него. у них не было шансов полапать его сопли, но зато была возможность вдохнуть воздух, который он выдыхал или выкашливал
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California