В двух крупных очагах, явно видно, что эпидемия медленно, но пошла на спад. Очевидная тенденция к снижению числа вновь заболевших. Можно поздравить Германию и Испанию.
Италия - впервые за 19 дней количество вновь заболевших меньше 4000.
И в принципе целая группа стран, вслед за Китаем и Южной Кореей, вступила в важный положительный этап развития, когда количество выздоравливающих превышает количество вновь заболевающих = это Швейцария, Иран, Германия, ряд других.
Да и в целом прирост заболеваемости в мире припадает. За вчера общее количество заболевших 1 346 000, но это всего лишь на 5,7 % больше, чем еще день назад. Такая небольшая цифра впервые наблюдается на посткитайском этапе пандемии.
И да Украина идет по не самому плохому сценарию, понятно тесты и тд, но уровень смертности. Есть много стран, где всё развивалось хуже.
И чтобы быть в тонусе и не расслабляться. Динамика роста заболевших в трех государствах совсем рядом с нами не очень хорошая - имею в виду Турцию, Россию, Беларусь.
Востаннє редагувалось freeze в Вів 07 кві, 2020 20:54, всього редагувалось 2 разів.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
https://youtu.be/NPGC3U0Vhcs "Ясно,понятно" Олеся Медведева. Интересно первые 7 мин. о карантине в Австрии. Дальше критика нашей ситуаци. Там ничего нового. За счёт чего Австрия так легко прошла (?) эпидемию, так и не понятно.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 07 кві, 2020 21:00, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
varlo написав:Состояние здоровья главы правительства Великобритании Бориса Джонсона, заразившегося коронавирусом, продолжает ухудшаться.
И что тут такого? В мире сотни тысяч тяжелых больных умирает от всего чего угодно, а этот чем лучше других, что только о нем и пишут весь день??
По мору первых лиц можно сделать однозначный вывод об опасности этого вирусного заболевания для "обычных смертных" - людей такого калибра будут вычухивать всеми доступными средствами, так как на кону стоит престиж страны.
freeze написав:По поводу вчерашнего дня, понедельник, 6 апреля.
В принципе знаковый день в развитии пандемии.
В двух крупных очагах, явно видно, что эпидемия медленно, но пошла на спад. Очевидная тенденция к снижению числа вновь заболевших. Можно поздравить Германию и Испанию.
Италия - впервые за 19 дней количество вновь заболевших меньше 4000.
И в принципе целая группа стран, вслед за Китаем и Южной Кореей, вступила в важный положительный этап развития, когда количество выздоравливающих превышает количество вновь заболевающих = это Швейцария, Иран, Германия, ряд других.
Да и в целом прирост заболеваемости в мире припадает. За вчера общее количество заболевших 1 346 000, но это всего лишь на 5,7 % больше, чем еще день назад. Такая небольшая цифра впервые наблюдается на посткитайском этапе пандемии.
И да Украина идет по не самому плохому сценарию, понятно тесты и тд, но уровень смертности. Есть много стран, где всё развивалось хуже.
И чтобы быть в тонусе и не расслабляться. Динамика роста заболевших в трех государствах совсем рядом с нами не очень хорошая - имею в виду Турцию, Россию, Беларусь.
freeze написав:По поводу вчерашнего дня, понедельник, 6 апреля.
В принципе знаковый день в развитии пандемии.
В двух крупных очагах, явно видно, что эпидемия медленно, но пошла на спад. Очевидная тенденция к снижению числа вновь заболевших. Можно поздравить Германию и Испанию.
Италия - впервые за 19 дней количество вновь заболевших меньше 4000.
И в принципе целая группа стран, вслед за Китаем и Южной Кореей, вступила в важный положительный этап развития, когда количество выздоравливающих превышает количество вновь заболевающих = это Швейцария, Иран, Германия, ряд других.
Да и в целом прирост заболеваемости в мире припадает. За вчера общее количество заболевших 1 346 000, но это всего лишь на 5,7 % больше, чем еще день назад. Такая небольшая цифра впервые наблюдается на посткитайском этапе пандемии.
И да Украина идет по не самому плохому сценарию, понятно тесты и тд, но уровень смертности. Есть много стран, где всё развивалось хуже.
И чтобы быть в тонусе и не расслабляться. Динамика роста заболевших в трех государствах совсем рядом с нами не очень хорошая - имею в виду Турцию, Россию, Беларусь.
или - вся эта статистика хрень полнейшая
И коронавируса нет. Или коронавирус уже везде и у всех.
На эту статистику ВОЗ ориентируются сильные мира сего. Канцлер Австрии посмотрел вчера на эту статистику и решил, что скоро ослабит карантинные меры. И все лидеры государств внимательно смотрят.
Или вы имеете в виду Украину ? Статистика по усопшим достаточно близка к реальной, имхо. Всех усопших от пневмонии у нас в обязательном порядке проверяют на коронавирус, если не успели при жизни.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze написав: вопрос 1: вы нашли нулевого пациента? вопрос 2: в Китае пик был через 20 дней, в Италии - через 40. Мы по какому идем?
Рекомендую Михаил Фаворов! Інтервью.Спец епідеміолог, який теж тиждень тому думав, що легко зможуть контролювати - В Китаі пік був невідомо на який день! - Китай занизив смертністьі кількісь хворих до 20 разів - Італія , Іспанія, Великобританія, США і ще багато хто насправді повірили цифрам Китаю (майже) і розслабили булки. Потім згрупуватися було вже п***. Пішов "спалах". Там ще додався футбол у Бергамо і меньалітет Поки дали дупля. він розрісся.