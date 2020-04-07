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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 809810811812>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 136
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
18%
24
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
16
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
18%
24
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
6
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
7
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
22
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
7
Найманий працівник, втратив роботу
4%
5
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
18%
25
Всього голосів : 136
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 20:48

  edvardd написав:
  Schmit написав:
  edvardd написав:Текущий курс плаквенила 15-20 тысяч из комментов
https://www.facebook.com/sydorenko.pavlo/posts/2547870928819768
https://www.facebook.com/kateryna.chebotareva/posts/10212632294681856

Этот Плаквенил, как Форсития из фильма «Заражение». В США, Италии… эти противомалярийные уже вовсю используются, но люди все равно умирают сотнями.

та вы шо :shock:
https://www.moshiach.ru/view/medicine/16858.html


И все равно умирают.[/quote]


а этого доктора Трамп цитирует, знаете такого? и шо хотите сказать евреи самые дурные?
вот Джонсон, дятел, не лечился по теме и где он?
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 20:48

По поводу вчерашнего дня, понедельник, 6 апреля.

В принципе знаковый день в развитии пандемии.

В двух крупных очагах, явно видно, что эпидемия медленно, но пошла на спад. Очевидная тенденция к снижению числа вновь заболевших. Можно поздравить Германию и Испанию.

Италия - впервые за 19 дней количество вновь заболевших меньше 4000.

И в принципе целая группа стран, вслед за Китаем и Южной Кореей, вступила в важный положительный этап развития, когда количество выздоравливающих превышает количество вновь заболевающих = это Швейцария, Иран, Германия, ряд других.

Да и в целом прирост заболеваемости в мире припадает. За вчера общее количество заболевших 1 346 000, но это всего лишь на 5,7 % больше, чем еще день назад. Такая небольшая цифра впервые наблюдается на посткитайском этапе пандемии.

И да Украина идет по не самому плохому сценарию, понятно тесты и тд, но уровень смертности. Есть много стран, где всё развивалось хуже.

И чтобы быть в тонусе и не расслабляться.
Динамика роста заболевших в трех государствах совсем рядом с нами не очень хорошая - имею в виду Турцию, Россию, Беларусь.
Востаннє редагувалось freeze в Вів 07 кві, 2020 20:54, всього редагувалось 2 разів.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 20:50

https://youtu.be/NPGC3U0Vhcs
"Ясно,понятно" Олеся Медведева. Интересно первые 7 мин. о карантине в Австрии. Дальше критика нашей ситуаци. Там ничего нового.
За счёт чего Австрия так легко прошла (?) эпидемию, так и не понятно.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 07 кві, 2020 21:00, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 20:50

  vetka написав:
  varlo написав:Состояние здоровья главы правительства Великобритании Бориса Джонсона, заразившегося коронавирусом, продолжает ухудшаться.

И что тут такого? В мире сотни тысяч тяжелых больных умирает от всего чего угодно, а этот чем лучше других, что только о нем и пишут весь день??


По мору первых лиц можно сделать однозначный вывод об опасности этого вирусного заболевания для "обычных смертных" - людей такого калибра будут вычухивать всеми доступными средствами, так как на кону стоит престиж страны.
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 21:08

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В Украине уже 172 медицинских работника заразились коронавирусной болезнью. Об этом заявил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко в эфире “Сніданок з 1+1“.
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 21:09

  freeze написав:По поводу вчерашнего дня, понедельник, 6 апреля.

В принципе знаковый день в развитии пандемии.

В двух крупных очагах, явно видно, что эпидемия медленно, но пошла на спад. Очевидная тенденция к снижению числа вновь заболевших. Можно поздравить Германию и Испанию.

Италия - впервые за 19 дней количество вновь заболевших меньше 4000.

И в принципе целая группа стран, вслед за Китаем и Южной Кореей, вступила в важный положительный этап развития, когда количество выздоравливающих превышает количество вновь заболевающих = это Швейцария, Иран, Германия, ряд других.

Да и в целом прирост заболеваемости в мире припадает. За вчера общее количество заболевших 1 346 000, но это всего лишь на 5,7 % больше, чем еще день назад. Такая небольшая цифра впервые наблюдается на посткитайском этапе пандемии.

И да Украина идет по не самому плохому сценарию, понятно тесты и тд, но уровень смертности. Есть много стран, где всё развивалось хуже.

И чтобы быть в тонусе и не расслабляться.
Динамика роста заболевших в трех государствах совсем рядом с нами не очень хорошая - имею в виду Турцию, Россию, Беларусь.


или - вся эта статистика хрень полнейшая
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 21:17

  moldashavanin написав:
  freeze написав:По поводу вчерашнего дня, понедельник, 6 апреля.

В принципе знаковый день в развитии пандемии.

В двух крупных очагах, явно видно, что эпидемия медленно, но пошла на спад. Очевидная тенденция к снижению числа вновь заболевших. Можно поздравить Германию и Испанию.

Италия - впервые за 19 дней количество вновь заболевших меньше 4000.

И в принципе целая группа стран, вслед за Китаем и Южной Кореей, вступила в важный положительный этап развития, когда количество выздоравливающих превышает количество вновь заболевающих = это Швейцария, Иран, Германия, ряд других.

Да и в целом прирост заболеваемости в мире припадает. За вчера общее количество заболевших 1 346 000, но это всего лишь на 5,7 % больше, чем еще день назад. Такая небольшая цифра впервые наблюдается на посткитайском этапе пандемии.

И да Украина идет по не самому плохому сценарию, понятно тесты и тд, но уровень смертности. Есть много стран, где всё развивалось хуже.

И чтобы быть в тонусе и не расслабляться.
Динамика роста заболевших в трех государствах совсем рядом с нами не очень хорошая - имею в виду Турцию, Россию, Беларусь.


или - вся эта статистика хрень полнейшая


И коронавируса нет. :lol:
Или коронавирус уже везде и у всех. :lol:

На эту статистику ВОЗ ориентируются сильные мира сего. Канцлер Австрии посмотрел вчера на эту статистику и решил, что скоро ослабит карантинные меры. И все лидеры государств внимательно смотрят.

Или вы имеете в виду Украину ? Статистика по усопшим достаточно близка к реальной, имхо. Всех усопших от пневмонии у нас в обязательном порядке проверяют на коронавирус, если не успели при жизни.
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freeze
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 21:21

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:Всех усопших от пневмонии у нас в обязательном порядке проверяют на коронавирус, если не успели при жизни.


Это достоверная информация?
Civis
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 21:22

  Civis написав:
  freeze написав:Всех усопших от пневмонии у нас в обязательном порядке проверяют на коронавирус, если не успели при жизни.


Это достоверная информация?


это догадка
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 21:30

  Ромасик написав:
  freeze написав:
вопрос 1: вы нашли нулевого пациента?
вопрос 2: в Китае пик был через 20 дней, в Италии - через 40. Мы по какому идем?

Рекомендую Михаил Фаворов! Інтервью.Спец епідеміолог, який теж тиждень тому думав, що легко зможуть контролювати
- В Китаі пік був невідомо на який день!
- Китай занизив смертністьі кількісь хворих до 20 разів
- Італія , Іспанія, Великобританія, США і ще багато хто насправді повірили цифрам Китаю (майже) і розслабили булки.
Потім згрупуватися було вже п***.
Пішов "спалах". Там ще додався футбол у Бергамо і меньалітет :oops:
Поки дали дупля. він розрісся. :oops: :oops: :oops:
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