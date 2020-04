Додано: Вів 07 кві, 2020 21:22

Civis написав: freeze написав: Всех усопших от пневмонии у нас в обязательном порядке проверяют на коронавирус, если не успели при жизни. Всех усопших от пневмонии у нас в обязательном порядке проверяют на коронавирус, если не успели при жизни.



Это достоверная информация? Это достоверная информация?



это догадка это догадка

It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California