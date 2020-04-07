Додано: Вів 07 кві, 2020 20:48

По поводу вчерашнего дня, понедельник, 6 апреля.



В принципе знаковый день в развитии пандемии.



В двух крупных очагах, явно видно, что эпидемия медленно, но пошла на спад. Очевидная тенденция к снижению числа вновь заболевших. Можно поздравить Германию и Испанию.



Италия - впервые за 19 дней количество вновь заболевших меньше 4000.



И в принципе целая группа стран, вслед за Китаем и Южной Кореей, вступила в важный положительный этап развития, когда количество выздоравливающих превышает количество вновь заболевающих = это Швейцария, Иран, Германия, ряд других.



Да и в целом прирост заболеваемости в мире припадает. За вчера общее количество заболевших 1 346 000, но это всего лишь на 5,7 % больше, чем еще день назад. Такая небольшая цифра впервые наблюдается на посткитайском этапе пандемии.



И да Украина идет по не самому плохому сценарию, понятно тесты и тд, но уровень смертности. Есть много стран, где всё развивалось хуже.



И чтобы быть в тонусе и не расслабляться.

Динамика роста заболевших в трех государствах совсем рядом с нами не очень хорошая - имею в виду Турцию, Россию, Беларусь.

Востаннє редагувалось freeze в Вів 07 кві, 2020 20:54, всього редагувалось 2 разів.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.