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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 07 кві, 2020 21:34
adeges написав: Civis написав: freeze написав:
Всех усопших от пневмонии у нас в обязательном порядке проверяют на коронавирус, если не успели при жизни.
Это достоверная информация?
это догадка
Это достоверная информация, регламент утвержден нашим минздравом. Об этом писал один известный одесский эксперт-паталогоанатом.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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freeze
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Додано: Вів 07 кві, 2020 21:37
edvardd написав: Schmit написав:
И все равно умирают.
а этого доктора Трамп цитирует, знаете такого? и шо хотите сказать евреи самые дурные?
вот Джонсон, дятел, не лечился по теме и где он?
Он еще бы нашего с протефлазидом процитировал.
В США разве не всех уже этими противомалярийными лечат? Если да, то что-то не видно результата.
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Додано: Вів 07 кві, 2020 21:40
Schmit написав: edvardd написав: Schmit написав:
И все равно умирают.
а этого доктора Трамп цитирует, знаете такого? и шо хотите сказать евреи самые дурные?
вот Джонсон, дятел, не лечился по теме и где он?
Он еще бы нашего с протефлазидом процитировал.
В США разве не всех уже этими противомалярийными лечат? Если да, то что-то не видно результата.
вопрос на засыпку - Комары переносят коронавирус ?
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moldashavanin
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Додано: Вів 07 кві, 2020 21:41
moldashavanin написав:
вопрос на засыпку - Комары переносят коронавирус ?
Пока нет таких данных. Тут бы от людей-переносчиков отбиться для начала...
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Додано: Вів 07 кві, 2020 21:44
athena1 написав:
- Італія , Іспанія, Великобританія, США і ще багато хто насправді повірили цифрам Китаю (майже) і розслабили булки.
Потім згрупуватися було вже п***.
Німеччина, Швеція, Португалія, Австрія?
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