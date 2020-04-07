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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 809810811812

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 136
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
18%
24
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
16
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
18%
24
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
6
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
7
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
22
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
7
Найманий працівник, втратив роботу
4%
5
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
18%
25
Всього голосів : 136
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 21:34

Re: Эпидемия коронавируса в мире

adeges написав:
  Civis написав:
  freeze написав:Всех усопших от пневмонии у нас в обязательном порядке проверяют на коронавирус, если не успели при жизни.


Это достоверная информация?


это догадка


Это достоверная информация, регламент утвержден нашим минздравом. Об этом писал один известный одесский эксперт-паталогоанатом.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 21:37

  edvardd написав:
  Schmit написав:
И все равно умирают.


а этого доктора Трамп цитирует, знаете такого? и шо хотите сказать евреи самые дурные?
вот Джонсон, дятел, не лечился по теме и где он?

Он еще бы нашего с протефлазидом процитировал.
В США разве не всех уже этими противомалярийными лечат? Если да, то что-то не видно результата.
Schmit
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 21:40

  Schmit написав:
  edvardd написав:
  Schmit написав:
И все равно умирают.


а этого доктора Трамп цитирует, знаете такого? и шо хотите сказать евреи самые дурные?
вот Джонсон, дятел, не лечился по теме и где он?

Он еще бы нашего с протефлазидом процитировал.
В США разве не всех уже этими противомалярийными лечат? Если да, то что-то не видно результата.


вопрос на засыпку - Комары переносят коронавирус ?
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 21:41

  moldashavanin написав:вопрос на засыпку - Комары переносят коронавирус ?


Пока нет таких данных. Тут бы от людей-переносчиков отбиться для начала...
Civis
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 21:44

  athena1 написав:- Італія , Іспанія, Великобританія, США і ще багато хто насправді повірили цифрам Китаю (майже) і розслабили булки.
Потім згрупуватися було вже п***.

Німеччина, Швеція, Португалія, Австрія?
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