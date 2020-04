Додано: Вів 07 кві, 2020 21:57

freeze написав: adeges написав:

это догадка



Это достоверная информация, регламент утвержден нашим минздравом. Об этом писал один известный одесский эксперт-паталогоанатом. Это достоверная информация, регламент утвержден нашим минздравом. Об этом писал один известный одесский эксперт-паталогоанатом.



достоверной информацией с натяжкой можно считать нормативный документ. правда не факт, что его исполняют.



так вот, еще только 23 марта только собирались подготовить соответствующий приказ.



https://www.ukrinform.ua/rubric-society ... monij.html



возможно, но никак не достоверно, его издали, и возможно, при условии что его издали и довели в массы, его пару дней назад начали исполнять



достоверной также была бы инфо Ляшка на официальном брифинге, где бы он сказал, что мы провели ХХХ исследований за последний ХХХ дней смерти от пневмоний, и установили, что ХХХ умерших имели Ковид-19



но о таком брифинге я не слышал. плюс не всем диагностируют пневмонии как причину смерти, а значит нет повода применять даже приказ, если он и издан (возможно издан)



